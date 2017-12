O consultaţie preventivă la trei ani?

10:18:58 / 04 Ianuarie 2014

RUSINEEE!

Medicii de familie nu vor mai avea timp sa se ocupe de pacienti fiindca vor trebui sa se documenteze in tot momentul ce au voie si ce nu au voie sa faca. In plus, evolutia unei boli si numarul de consultatii necesare nu tine seama niciodata de ideile ministrului Nicolaescu. Scopul este limitarea accesului cetateanului la servicii medicale gratuite si asta dupa ce plateste CAS o viata intreaga, inclusiv din pensie. RUSINEEE!