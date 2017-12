O coproducţie Spania - România - Franţa - Rusia, premiată la San Sebastian

„Cannibal", de Manuel Martin Cuenca, o coproducţie Spania - România - Franţa - Rusia, a primit premiul pentru cea mai bună imagine la cea de-a 61-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastian. Avându-i în distribuţie pe Antonio de la Torre şi Olimpia Melinte, filmul prezintă strania poveste de dragoste dintre un croitor respectat din Granada, altfel un canibal fără scrupule, şi două femei, gemene.

România a fost reprezentată în festival de lungmetrajul „Câinele Japonez", regizat de Tudor Cristian Jurgiu, care a concurat în secţiunea New Directors, destinată regizorilor aflaţi la primul sau al doilea lungmetraj din carieră.

Mult-râvnitul trofeu Kutxa New Directors, un premiu în valoare de 50.000 de euro, a revenit peliculei „Of Horses and Men", de Benedikt Erlingsson. Acest premiu este împărţit între regizorul şi distribuitorul spaniol ai filmului. Filmul „A Wolf at the Door", regizat de Fernando Coimbra, s-a impus la categoria Horizontes, câştigând premiul în valoare de 35.000 de euro, iar pelicula „About Time", de Richard Curtis, care a câştigat şi European Film Award, a fost recompensată cu Wauki TV Audience Award, un premiu în valoare de 20.000 de euro.

Premiile Donostia - trofee pentru întreaga carieră - au fost decernate în acest an actorilor Carmen Maura şi Hugh Jackman.