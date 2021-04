O criptomonedă a crescut de 50 de ori in ultimul an

Criptomoneda Cardano (ADA) a devenit noua senzatie a internetului, atingand zilele trecute recordul de cautari pe Google, semn ca investitorii din intreaga lume sunt tot mai interesati, relatează Ziare.com.

Cardano este o platformă de calcul distribuit pe care rulează sistemul blockchain pentru criptomoneda Ada.

Daedalus este în prezent singurul portofel de criptomonede care deține Ada și permite transferuri către alte adrese.

Cardano a fost creat de firma de dezvoltare de tehnologii blockchainInput Output Hong Kong(IOHK), condusă de Charles Hoskinson, fost co-fondator alBitShares, Ethereum și Ethereum Clasic (conform wikipedia).



Interesul pentru aceasta criptomoneda a fost accentuat si de catre multi-miliardarul Elon Musk, care si-a schimbat poza de la contul de Twitter cu una in care avea o furculita infipta in asfalt.



Elon Musk făcea referire, voalat, la procedura numita "hard forking".

Bifurcarea dură, in limbajul blockchain, se referă la impartirea retelei in doua ramuri, unde una respecta protocolul scris anterior, iar cealalta ramura bifurcata functioneaza dintr-un nou set de reguli.

Investitorii se asteapta ca ADA sa ajunga pana la finele anului la un pret de 10 dolari, asa cum au crescut si restul criptomonedelor mai mari.





Cardano a avut la randul ei, un an destul de bun, astfel ca, in ultimele 12 luni si-a crescut valoarea de mai bine de 50 ori, aceasta fiind o moneda relativ noua, in comparatie cu restul celor din top 10.



Anul trecut in martie, Cardano avea un pret de 3 centi.

Mai mult, de la inceputul anului moneda si-a majorat valoarea de mai multe ori, avand in vedere ca la finalul lui 2020, criptomoneda era cotata la 18 centi.