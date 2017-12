O debutantă, recompensată cu Premiul Orange

Scriitoarea americană Madeline Miller a fost recompensată, la Londra, cu Premiul Orange Prize pentru Ficţiune pe anul 2012, pentru romanul ei de debut intitulat ”The Song of Achilles”, o poveste despre iubire şi prietenie. Volumul romancierei americane prezintă povestea lui Patrocles, un tânăr prinţ în exil, bun prieten al eroul grec Ahile. Romanul este inspirat de ”Iliada” lui Homer. Madeline Miller a învins astfel alte două scriitoare americane nominalizate: câştigătoarea din 2002, Ann Patchett, nominalizată în acest an pentru cel de-al şaselea volum al ei, intitulat ”State of Wonder” şi romanciera octogenară Cynthia Ozick, selecţionată pentru volumul ”Foreign Bodies”. Celelalte scriitoare nominalizate pe lista scurtă din acest an au fost irlandeza Ann Enright, laureată a Premiului Man Booker, pentru ”The Forgotten Waltz”, britanica Georgina Harding, nominalizată pentru ”Painter of Silence”, un roman a cărui acţiune se desfăşoară în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi în anii \'50 şi autoarea canadiană Esi Edugyan, nominalizată pentru volumul ”Half Blood Blues”.

Câştigătoarea acestui premiu, care sărbătoreşte ”excelenţa, originalitatea şi accesibilitatea în literatura scrisă de femei”, creat în 1996 şi care are o valoare de 30.000 de lire sterline, a fost anunţată în timpul unei gale ce a fost organizată la Royal Festival Hall din Londra. Câştigătoarea a primit şi o statuetă din bronz, numită de organizatori Bessie. Orice femeie care scrie în limba engleză, indiferent de naţionalitate, rezidenţă, vârstă sau subiectul abordat, este eligibilă pentru Orange Prize for Fiction. Anul trecut, distincţia i-a revenit tinerei scriitoare americane Tea Obreht, născută la Belgrad, pentru romanul ei de debut, ”The Tiger\'s Wife”, o poveste despre doctori şi relaţia lor cu moartea, în contextul războaielor din Balcani.