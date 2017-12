O echipă din România, remarcată la Raliul Dakar 2009

Echipa braşoveană Vectra Racing, care a participat cu şase piloţi la clasa moto a Raliului Dakar 2009, s-a remarcat în rîndul echipelor private la finalul celor 9.500 km ai competiţiei, reuşind trei victorii de etapă, locul 4 în clasamentul general şi cîştigarea clasei Maraton. Piloţii care au concurat în cadrul echipei româneşti, la ediţia din America de Sud a Dakar-ului, sînt: David Casteu, Frans Verhoeven, Emanuel Gyenes, Marcel Butuza, Romeo Duicu, Philippe Cottet şi Francisco Lopez. Francezul David Casteu s-a clasat pe locul 4 în clasamentul general la moto, olandezul Frans Verhoeven a reuşit două victorii de etapă, locul 8 la general şi primul loc la clasa Maraton, iar elveţianul Philippe Cottet a fost al 16-lea la general. Românii Mani Gyenes (locul 47 la general în 2007) şi Marcel Butuza au abandonat, iar Romeo Duicu s-a clasat pe locul 62. Pilotul din Rîşnov este de formaţie pilot de enduro, începînd destul de tîrziu pregătirea pentru rally-raid, mai precis în 2007 cînd se antrena pentru Dakar 2008 (ediţie anulată din cauza ameninţărilor teroriste). Romeo nu îşi programase să concureze la Raliul Dakar 2009, dar la sfîrşitul lunii noiembrie a acceptat să-l înlocuiască pe Alex Gârbacea, care a suferit în teste o fractură de tibie. Chilianul Francisco Lopez a cîştigat o etapă, dar a abandonat apoi în etapa a 13-a. “Nu a fost un Dakar uşor pentru mine. Am venit aici cu gîndul că pot termina pe podium sau chiar cîştiga, însă prima parte a raliului a fost una foarte grea pentru mine şi nu am mai reuşit să recuperez timpul pierdut în prima zi. Mă bucur, însă, pentru această clasare pe locul 4. Echipa a făcut o treabă grozavă şi, deşi acest team s-a format recent, am comunicat foarte bine pe parcursul raliului şi am obţinut rezultate foarte bune, avînd în vedere că după Raliul Faraonilor aceasta a fost prima competiţie la care am mers împreună. Mecanicii români s-au descurcat excelent şi trebuie să le mulţumesc. Sper să putem continua în această formulă, pentru că este evident că lucrurile merg bine”, a spus David Casteu. ”Mă bucur foarte mult pentru cîştigarea clasei Maraton, se pare că licenţa românească mi-a purtat noroc. Am obţinut în acest Dakar două victorii de etapă şi acesta este un lucru extraordinar atît pentru mine, cît şi pentru echipă, mai ales că nu a fost vorba de etape uşoare”, a adăugat Frans Verhoven.