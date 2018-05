O elevă constănțeancă, în finala europeană Sci-Tech Challenge

Elevii constănțeni continuă să impresioneze în domenii precum știință, tehnologie, fizică sau, pur și simplu, inovație. La unul dintre concursurile importante din Europa în ceea ce privește tehnologia și inovația, Constanța a fost reprezentată de o elevă a Liceul Teoretic „Lucian Blaga“. Astfel, în perioada 15-17 mai, Bianca Goidan, din clasa a X-a A, a fost prezentă în finala europeană Sci-Tech Challenge de la Bruxelles, Belgia. Programul european Sci-Tech Challenge este organizat în șapte țări de Junior Achievement-Young Enterprise și ExxonMobil și încurajează elevii să-și dezvolte abilități esențiale de carieră, precum leadership, comunicare, muncă în echipă, creativitate, dar și o mai bună înțelegere a modului în care inovația și tehnologia pot contribui la succesul unei afaceri.

Impresiile culese în perioada în care a stat la Bruxelles ne-au fost împărtășite chiar de Bianca: „În prima zi am vizitat sediul ExxonMobil unde am avut onoarea să cunosc ingineri din diferite domenii, o experiență unică în viața unui licean, organizatorii asigurându-se că vom putea vizita fiecare laborator, descoperind fiecare mașinărie și că vom părăsi clădirea cu lista de curiozități cu care am sosit, bifată. Tot atunci, am putut afla tema la care trebuia să lucrăm împreună cu echipele multinaționale în care urma să fim repartizați, contribuind astfel la dezvoltarea limbajului nostru și a spiritului de echipă. Înainte să se încheie prima parte a experienței noastre, am avut un workshop în care am vorbit despre diferite teme. Următoarea zi a fost dedicată sesiunii de lucru, organizatorii fiind bine pregătiți, oferindu-ne condițiile necesare pentru a putea duce la capăt challenge-ul, cu succes. Ultima etapă, cea a prezentării proiectelor în fața juriului la Biblioteca Solvay a fost poate și cea mai emoționantă, aici fiecare trebuind să scoată la suprafață tot ceea ce are mai bun.“

În final, Bianca ne-a mărturisit entuziasmată: „În urma acestei experiențe pot spune că am învățat că aceste <<secrete ale succesului>> nu vor oferi rezultate înainte ca noi să lucrăm pentru ceea ce ne dorim. A fost o mare oportunitate, o experiență pe care o recomand oricui, cu toată sinceritatea, fiind un punct care nu trebuie să lipsească din CV-ul și bagajul de cunoștințe al oricui. Țin să mulțumesc organizatorilor, celor de la JA Europe și ExxonMobil pentru toate activitățile dedicate tinerilor și pentru montagne russe-ul în care ne aflăm de fiecare dată când ne sunt oferite temele de lucru, sporindu-ne dorința de profesionalism. Sunt tristă că acest proiect s-a încheiat, dar aștept cu nerăbdare viitoarele proiecte, următorul la care voi participa va fi în perioada 28 august-3 septembrie în Estonia, la care am fost invitată de către președintele JA Europe Alumni, bucuria de a reprezenta din nou România, implicit liceul la care învăț, fiind imensă. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc conducerii Liceului Teoretic Lucian Blaga și profesorilor îndrumători pentru sprijinul și deschiderea pe care mi le-au oferit. Îi încurajez pe toți elevii să se implice în cât mai multe activități extracurriculare deoarece vor avea multe oportunități prin care își vor lărgi orizontul.“