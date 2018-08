O expoziţie cu parfum din altă epocă vă aşteaptă la MINAC

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa s-a “încărcat”, începând de astăzi, 3 august, cu o sarcină extrem de delicată, aceea a unui episod marcant din istoria recentă: “Expoziţia Regina Maria – 100 de ani de inspiraţie”. Vizitatorii nu trebuie să vină pregătiţi cu echipamentul specific pentru săpături, este suficient să fie doar deschişi către admiraţie. Vitrinele delicat luminate şi mesele sobre susţin greutatea spirituală şi încărcătura emoţională extraordinară a mai multor colecţii reunite sub egida “Regina Maria – 100 de ani de inspiraţie”, expoziţia cuprinzând şi lucrări de artă contemporană, inspirate din personalitatea Reginei Maria, ţinute evocatoare create de tineri designeri şi obiecte de epocă ce provin din colecţii private.

Cu delicateţe şi timiditate, exponatele te introduc în epoca cu parfum diafan de levănţică şi trandafiri, când pălăriile erau o carte de vizită, pantofii, o declaraţie serioasă, iar accesoriile condimentau savuros vestimentaţiile cochete ale doamnelor ce nu concepeau să părăsească spaţiile domestice fără ele. Fiecare etajeră dimensionează, în fapt, un colţ al intimităţii, mai bine zis al emoţiei unei intimităţi, o clipă din viaţa secretă a unei persoane care a trăit acum un secol şi a cărei licărire o surprinzi trăgând cu ochiul printr-un uşă întredeschisă, într-o casă străină. Fiecare combinaţie de obiecte prelungeşte în concret un astfel de moment şi este foarte uşor pentru imaginaţie să-şi ia zborul şi să se regăsească alături de mâna unei doamne punând un semn de carte brodat special pentru ea, ridicând lornionul spre ochii rimelaţi spre a desluşi slove dragi, încheindu-şi cingătoarea sau prinzându-şi peste buclele perfecte pălăria cu voaletă. Peste 1.000 de astfel de obiecte au fost combinate cu măiestrie, creând tablouri incredible, impresionante, în care fiecare sensibilitate regăseşte un „acasă” spiritual, aprioric dorit, în formă de vis în culori sepia, cu margini dantelate şi relief fin de camee, cărţi cu pagini îngălbenite şi catifeluri grele, întunecoase ca dorinţele pe care le învăluiau.

Şi Regina Maria a fost acolo. Prin obiectele care i-au aparţinut, prin tablourile semnate de artişti contemporani, prin recrearea unei atmosfere atât de dragi ei şi, mai ales, prin discursul extraordinar de emoţionant al Doinei Păuleanu, unul dintre cei mai semnificativi oameni de cultură ai Constanţei, directorul Muzeului de Artă al oraşului de la malul mării, una dintre cele mai prestigioase instituţii de acest fel din România. Mesajul reputatului critic de artă, care a purtat publicul spectator prin locurile dragi reginei, la Constanţa şi Balcic, care a vorbit despre un trecut în care singura dictatură acceptată era cea a florilor şi a frumosului, şi despre o personalitate extraordinară, o străină care a învăţat să gândească româneşte în adevăratul concept al specificităţii noastre naţionale şi a ajuns să iubească pătimaş poporul român, este simplu: să nu pierdem nicio ocazie „de a evoca spiritul acestei minunate doamne, cu respectul datorat nu maiestăţii, ci calităţii umane a personalităţii sale extraordinare”.

Expoziţia a ajuns la Constanţa, în premieră, datorită Iuliei Gorneanu şi Andreei Ciortea, vestalele acestui templu al graţiei, inspiraţiei şi detaliului, şi cuprinde multe nume frumoase: colecţionarii - Raluca Alexandru Partenie by NoHai!Design, Georgeta Marinescu, Diana Lazăr şi Alexandra Marina Gheorghe; designerii - Raluca Elena Coşăreanu, Andreea Zahn, Iulia Neagoe by Luviane (Parfumul „Florile Reginei”), Ioana Palicica by Kronik Bijoux (colierul „Timpul Reginei”), Alina Popa by Ostara (care a adus în expoziţie un colier creat de ea, cu amprenta vocală a Reginei Maria) şi artiştii - Aurel Tar (artist vizual), Paul Hitter (pictor), Giulian Dumitriu (sculptor), Mircea Nechita (artist vizual - grafică, gravură, design, sticlă), Ciprian Istrate (pictor), Mirela Trăistaru (artist vizual - pictură, desen, scenografie, bodyart, happening, media). Artistele sunt invitatele Adarei Tramundana, managerul proiectului „Unirea sub zodia Mariei, Regina tuturor românilor”, din care „Expoziţia Regina Maria – 100 de ani de inspiraţie” face parte.

Gazdele binevoitoare de la malul mării sunt Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) şi directorul său, Sorin Colesniuc, un spaţiu şi un om care au dăruit acestei expoziţii cel mai bun loc pentru a fiinţa. „Bucureştiul şi Sibiul îi mulţumesc pe această cale domnului director al MINAC pentru deschiderea extraordinară de care a dat dovadă şi colectivului extrem de inimos, care ne-a ajutat cu tot ce a fost nevoie”, au declarat organizatorii.

Expoziţia poate fi vizitată până în data de 19 august, potrivit programului MINAC.

Iulia Gorneanu, ea însăşi o apariţie-ecou al acelor vremuri, este şi curatorul expoziţiei, şi a reuşit imposibilul: montarea tuturor exponatelor într-un timp record, deoarece programul iniţial nu a fost respectat de autorităţile locale, care, dealtfel, au finanţat acest proiect. Însă nu vom întina acest moment special cu poveştile care au devenit, din păcate, obişnuinţă în oraşul nostru şi vă invităm să admiraţi o expoziţie cu parfum din altă epocă, mai curată, mai spirituală şi mai frumoasă şi ai cărei oameni au făcut posibilă Marea Unire de la 1918, al cărei Centenar îl serbăm în prezent.