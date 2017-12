O femeie din Piteşti confecţionează steaguri de zece ani

Singura femeie din Argeş şi una dintre puţinele din România care realizează manual tricolorul este o femeie din Piteşti, cunoscută drept „Doamna Tricolor“. Steagurile făcute de ea au ajuns atât la Guvern, cât şi la majoritatea primăriilor din Argeş, dar şi la români plecaţi în străinătate. Veronica Eşeanu, în vârstă de 60 de ani, spune că până în urmă cu zece ani nu a lucrat niciodată croitorie, fiind angajată timp de 22 de ani într-un laborator chimic. „De un deceniu am deprins cum se cuvine meşteşugul, iar steagurile mele au ajuns şi la Guvernul României, dar şi la români din diaspora. Din 2001 am început să confecţionez drapelul tricolor. De la unul mic, cât o cutie de chibrituri, până la format A5 sau chiar dimensiuni mai mari. Am colindat toată România şi am avut surpriza să constat că nu îmi ştiam ţara. Acum drapelul ţării poate fi arborat de orice român care doreşte. Toţi îmi spun „doamnă Tricolor“, mulţi nici nu ştiu cum mă cheamă“, spune Veronica Eşeanu. Mulţi dintre primarii din ţară au eşarfe tricolore realizate de ea, această îndeletnicire devenind o modalitate de a-şi câştiga existenţa. „A fost o pasiune, iar ulterior confecţionarea steagului şi a eşarfelor tricolore a devenit şi o modalitate de a trăi decent. Criza nu m-a ocolit însă nici pe mine, aşa că unii clienţi au renunţat în ultimii ani la comenzi. Sunt convinsă însă că necazurile sunt trecătoare, iar economia îşi va reveni. Oricum, eu voi avea tot timpul vieţii pasiunea realizării manuale a steagului tricolor“, mai spune Veronica Eşeanu. Ieri, femeia a venit la Bucureşti, unde a participat la ceremoniile de Ziua Naţională a României.