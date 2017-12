O femeie îmbătrâneşte cu cinci ani într-o iarnă

Sezonul rece îşi pune amprenta în mod negativ asupra femeilor, îmbătrânindu-le cu aproximativ cinci ani în fiecare iarnă, susţine o echipă de experţi din cadrul companiei de cosmetice Adonia Organics, la finalul unui experiment ce a durat un an, pe un eşantion de peste 5.000 de femei cu vârste între 27 şi 60 de ani. Cercetătorii, care au efectuat studiul la laboratoarele din New York ale Adonia, au asociat schimbările legate de vârstă lipsei luminii solare, din care cauză pielea devine mai palidă iar pungile de sub ochi, mai vizibile. După cum a relevat cercetarea, circa 82% dintre reprezentantele sexului frumos cuprinse în studiu au suferit de cearcăne pe perioada iernii, în timp ce în decursul verii, doar 38% dintre ele au fost afectate de acest fenomen.

Potrivit experţilor, în timpul iernii apare o lipsă acută de vitamina D, produsă în organism sub influenţa unei mari cantităţi de lumină solară. Din această cauză, omul simte o oboseală puternică, greu de depăşit în zilele posomorâte, fără soare. De asemenea, sub influenţa acestor factori, în organism scade cantitatea de serotonină, considerată hormonul fericirii. Mai multe studii ştiinţifice asociază lipsa vitaminelor D şi K apariţiei cearcănelor şi pungilor de sub ochi, mai ales pe fondul oboselii şi a unei imunităţi scăzute. Dacă măcar o dată femeile se confruntă cu o astfel de problemă, acesta proces este greu de oprit, afirmă Mark Binette, preşedintele Adonia Organics şi unul din cercetătorii implicaţi în studiul respectiv. Modalităţi de combatere a acestui fenomen practic nu există decât cu excepţia migrării în ţările calde, pe timpul iernii. De aceea, experţii recomandă tuturor, nu doar femeilor, să aştepte cu răbdare vara, când organismul va începe să primească necesarul de vitamine.