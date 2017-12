O femeie, pentru prima dată în cel mai înalt grad din armata americană

Ann Dunwoody, descendenta unei familii cu o lungă tradiţie militară, a fost promovată general cu patru stele, devenind, după 33 de ani de carieră, prima femeie care primeşte acest grad, cel mai înalt din armata americană. În prezenţa secretarului american al Apărării, Robert Gates şi a generalului David Petraeus, comandantul operaţiunilor din Irak şi Afganistan, Ann Dunwoody şi-a primit cea de a patra stea, în cursul unei ceremonii de la Pentagon. ”Atunci cînd am fost întrebată dacă mi-am imaginat vreodată că voi fi general, cu atît mai mult general cu patru stele, am răspuns că nu, nici măcar nu am visat aşa ceva”, a spus Dunwoody. ”Nimeni nu este mai surprins decît mine, evident, cu excepţia soţului meu. Şi ştiţi ce se spune, în spatele unei femei care reuşeşte, se află întotdeauna un bărbat mirat”, a adăugat ea. Purtătoarea de cuvînt a armatei, Anne Edgecomb, declarase în iunie că această promovare este importantă, avînd în vedere că există doar 11 generali cu patru stele în armată. Din cei 1,07 milioane de soldaţi din Infanterie, 14% sînt femei.

Ann Dunwoody şi-a primit cea de a patra stea chiar din mîinile soţului ei, Craig Brotchie, ofiţer în rezervă în aviaţie. Tatăl, bunicul şi străbunicul lui Ann Dunwoody au fost absolvenţi ai Academiei Militare West Point, una dintre şcolile militare cele mai prestigioase din Statele Unite. Sora ei a fost pilot de elicopter în armată, iar nepoata a pilotat un avion de atac în Afganistan. ”A existat cîte un Dunwoody în fiecare război american, de la cel de independenţă”, a comentat generalul George Casey, şeful de personal al Infanteriei.