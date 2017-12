O fetiță a supraviețuit 11 zile în taiga datorită câinelui ei

Karina, o fetiță de trei ani și jumătate, a supraviețuit 11 zile în taigaua siberiană, unde temperaturile au coborât noaptea sub zero grade, datorită câinelui ei, care a încălzit-o și a adus salvatorii la ea, relatează Siberian Times. Tatăl fetiței a plecat pe 29 iulie să își vadă familia, într-un sat vecin. Ducându-se poate după el, Karina s-a aventurat în mărăcinișul înalt și s-a rătăcit. Mama ei a crezut că fetița și câinele au plecat cu tatăl și, cum linia telefonică nu funcționa, nu a avut cum să verifice. Numai după patru zile, când soțul ei s-a întors acasă, Karina a fost dată dispărută și au început căutările. Regiunea izolată din nord-estul Siberiei unde locuiește familia este plină de lupi și urși, iar sătenii se îndoiau că o vor găsi pe Karina. După nouă zile, câinele a apărut singur în sat, iar părinții au fost siguri că fetița se prăpădise. "Cu două zile înainte să o găsim pe Karina, câinele s-a întors acasă", a spus Afanasi Nikolaiev, purtător de cuvânt al serviciilor de salvare din Republica Saha (componentă a Federației Ruse). El i-a dus pe salvatori la locul unde se afla fetița rătăcită, care supraviețuise mâncând plante sălbatice și bând apă dintr-un pârâu. Singura sursă de căldură i-a fost câinele. Când s-a întors în sat, Karina avea puțin peste 10 kg și a fost dusă la spital, unde se recuperează. Are doar pișcături de insecte și zgârieturi și reacționează normal la mediul din jur. Își amintește ce i s-a întâmplat, arată psihologul care se ocupă de ea.