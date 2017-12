O fetiţă - primul euro-constănţean

Integrarea în Uniunea Europeană înseamnă un nou stil de viaţă, noi standarde şi, nu în ultimul rînd, noi obligaţii. Pentru cei mai în vîrstă, integrarea va presupune, în primul rînd, schimbarea unor mentalităţi şi adaptarea la noi reguli. În schimb, pentru copiii care de abia s-au născut, imaginea unei Românii în afara graniţelor Uniunii Europene va fi doar o amintire. La Maternitatea din Constanţa, cadrele medicale au aşteptat cu nerăbdare să se nască primul copil european. La patru ore după miezul nopţii a venit pe lume Alexandra Maria, o fetiţă de 3,600 kg, primul bebeluş de la maternitate. „Nu ştiam că o să nasc în noaptea de Revelion. Eram programată la cezariană pe 8 ianuarie, însă mi s-a rupt apa şi a trebuit să merg la spital. Sînt din Limanu, aşa că am mers la spital în Mangalia. Medicul meu nu a putut ajunge, pentru că este plecat şi am preferat să vin la Maternitate la Constanţa. Am născut natural şi am aflat că fiica mea este primul copil care s-a născut de Revelion. Sper să fie norocoasă şi să se bucure de tot ceea ce nu am avut noi”, a spus Adriana Elena Staficiuc, mama fetiţei născute la cumpăna dintre ani. La o oră după naşterea Alexandrei - Maria, au mai venit pe lume alte două fetiţe şi un băiat. Chiar dacă nu au avut parte de o petrecere de Revelion, mamele copiilor sînt fericite că au născut nişte bebeluşi sănătoşi şi speră ca aceştia să aibă noroc toată viaţa.