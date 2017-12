Audrey Zhang, o fetiţă în vârstă de 11 ani, a câştigat concursul "Doodle 4 Google" din SUA şi o bursă şcolară în valoare de 30.000 de dolari, cu un logo în care prezintă o maşinărie ce ajută la purificare apei poluate. Audrey, care locuieşte în statul New York, a fost desemnată câştigătoare a ediţiei din acest an a concursului "Doodle 4 Google", la care au participat mii de tineri din SUA şi care a avut ca temă mediul. Este pentru prima dată când Google a animat un logo creat în acest concurs, Ryan Germick precizând că echipa sa nu a realizat iniţial cât de dificil va fi "să aducă la viaţă" acest logo. Audrey a câştigat în cadrul concursului organizat de Google o bursă şcolară în valoare de 30.000 de dolari şi o bursă de tehnologie de 50.000 de dolari pentru şcoala unde învaţă, Island Trees Middle School din Levittown, New York. De asemenea, Google a donat o sumă de 20.000 de dolari în numele ei pentru un program al cărui scop este furnizarea de apă curată în toaletele a zece şcoli din Bangladesh, un stat situat în Asia de Sud. Audrey, care realizează de asemenea sculpturi şi bijuterii, a afirmat: "Dacă nu desenezi, atunci nu poţi arăta nimănui cum arată ideile tale". Doodle-urile sunt reprezentări ocazionale ale logoului afişat pe prima pagină a Google, cel mai celebru motor de căutare la nivel internaţional, ce au acompaniat de-a lungul anilor toate căutările online făcute de utilizatorii Google din întreaga lume. Doodle-urile Google au început ca simple ilustraţii, dar în timp acestea au evoluat, ca şi tehnologia. Astfel, au fost prezentate publicului logouri sofisticate, precum cel dedicat aniversării primei publicări a poveştii lui Pinocchio, şi doodle-uri interactive, precum cele ce omagiau opera lui Jules Verne ("20.000 de leghe sub mări") şi chitara electrică Les Paul.