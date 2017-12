O fetiţă de 3 ani a cumpărat un excavator de pe internet

O fetiţă de 3 ani din Noua Zeelandă a intrat pe internet de pe computerul părinţilor săi şi a comandat, din greşeală, un excavator de peste 12.000 de dolari, relatează ”The Times”. Pipi Quinlan se juca pe computerul părinţilor cînd a dat de site-ul de licitaţii online Trade Me, pe care mama sa îl accesase recent. Fetiţa a apăsat pe butonul mouse-ului de mai multe ori şi a ajuns să comande un excavator Kobelco de 12.300 de dolari. Mama fetiţei a aflat de isprava acesteia cînd şi-a verificat e-mail-urile primite şi a văzut un mesaj de la reprezentanţii Trade Me, care o felicitau pentru achiziţia făcută. ”Mă mai uitasem pe site-uri de jocuri Lego pentru a-i cumpăra fiului meu o machetă a unui utilaj şi m-am gîndit că despre asta e vorba. Apoi am văzut preţul şi am avut şocul vieţii mele. L-am întrebat pe soţul meu dacă a cumpărat un excavator şi mi-a zis că nu. Ne-am gîndit, apoi, că ar putea fi mîna fiului nostru, dar el are un an şi jumătate. Abia atunci ne-am dat seama că trebuie să fie Pipi”, a povestit mama fetei.

Reprezentanţii Trade Me nu au fost, însă, amuzaţi de incident, mai ales cînd au aflat că au un cumpărător în vîrstă de 3 ani. Ei au acceptat, totuşi, să anuleze comanda.