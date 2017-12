O fetiţă de patru ani a murit într-un accident rutier

Seria tragediilor rutiere petrecute pe şoselele din judeţul Constanţa a continuat! O fetiţă de numai patru ani şi-a pierdut viaţa, aseară, într-un tragic accident rutier petrecut, în jurul orei 17.45, între localităţile Poarta Albă şi Murfatlar. Potrivit anchetatorilor, Marius Bălan, de 23 de ani, din Cernavodă, se deplasa la volanul unui autoturism marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare CT 01 ZFC, pe Drumul Naţional 22C (Constanţa - Cernavodă), dinspre comuna Poarta Albă către oraşul Murfatlar. Ajuns în zona Popasului Turistic Murfatlar, spun poliţiştii, acesta a lovit din spate o căruţă nesemnalizată, condusă de un adolescent de 17 ani, din localitatea Cumpăna, în acelaşi sens de mers. În urma impactului, cele şase persoane aflate în atelaj, printre care două fetiţe, una de opt luni şi cealaltă de patru ani, au fost aruncate pe carosabil. Patru victime au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Copila de patru ani a suferit răni grave şi, din nefericire, a murit la scurt timp, în pofida eforturilor depuse de medici. Şoferul Daciei a declarat că nu a observat căruţa care intrase pe DN 22 C. „Jumătate din căruţă era ieşită. Am evitat cât am putut, dar tot am atins-o cu partea dreaptă. Mi-a sărit şi roata”, a declarat Marius Bălan. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şofer cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. “Prezenţa căruţelor pe drumurile naţionale este interzisă. Riscul de producere a accidentelor este foarte mare, mai ales dacă vorbim despre atelajele nesemnalizate care circulă pe astfel de şosele pe timp de noapte. Urmările pot fi foarte grave, iar acest accident o demonstrează”, a declarat pentru “Telegraf” şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, scms. Ciprian Sobaru. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.