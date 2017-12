O floare neobişnuită

O structură obţinută printr-o tehnologie avansată, care ar putea contribui la stocarea energiei într-un mod nou şi eficient, arată ca o floare ale cărei petale au doar 20-30 nanometri grosime. Tehnologia a fost testată la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, SUA, de o echipă condusă de profesorul Linyou Cao. Cercetătorii au obţinut floarea vaporizând, într-un cuptor, sulfură de germaniu, o substanţă cu proprietăţi semiconductoare şi răcind apoi vaporii în mod controlat, astfel încât substanţa să se solidifice sub forma unor cristale care formează petalele şi care cresc unele din altele. Într-un volum foarte mic, structura are astfel o suprafaţă foarte mare, proprietate de care cercetătorii sunt interesaţi din perspectiva următoarei generaţii de dispozitive de stocare a energiei. O asemenea suprafaţă ar mări capacitatea de stocare a unor dispozitive precum bateriile litiu-ion. Materialul are, de asemenea, capacitatea de a absorbi radiaţia solară şi de a o transforma în energie ce poate fi utilizată de om, putând fi, aşadar, utilizat pentru fabricare de celule solare.