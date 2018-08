O fostă jucătoare de volei reprezintă România la Miss Asia Global. Despre cine este vorba

În urmă selecției naționale Miss Asia Global România 2018, Andreea-Larisa Blidariu a fost desemnată oficial să reprezinte România în cadrul acestei competiții care se desfășura în acest an în luna noiembrie în India. În competiție vor participa 40 de țări.

Andreea locuiește în Lipova, județul Arad, are 28 de ani, 1.74 m înălțime, iar dimensiunile sale sunt 96-62-88. Tânăra a absolvit Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative cu specializarea Jurnalism, Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Vasile Goldiș din Arad. Vorbește două limbi străine - engleză și spaniolă. Fosta jucătoare de volei profesionist a câștigat în anul 2012 locul I la campionatul național de junioare. Cu o bogată experiență de model internațional, Andreea a apărut în reclamele sau cataloagele multor branduri internaționale precum: Lee Jeans, Samsung, Huawei, ING Bank, Eileesa Wedding, Asus fonepad7, etc. Andreea a avut editoriale în mai multe reviste internaționale precum: Wedding Magazine (Shanghai), Make-up magazine (Hong Kong), XO Magazine (Londra), Estela Magazine (UȘĂ), L’Officiel Magazine (India). De asemenea, Andreea a pozat cu ținutele sau accesoriile mai multor branduri internaționale precum: Louis Vuitton, Tiffany&Co, Dior, Cartier, Roger Vivier, Max Mara, Chanel, Emporia Armani, H&M, Fendi, Swarovski, Pradă, etc.

Românca este pasionată de șofat, muzică, sport și lectură, însă pasiunea căreia își dedică cel mai mult este creearea de mozaicuri din marmură, pasiune care s-a transformat în timp într-o afacere profitabilă. În viitorul apropiat, ea își dorește să-și lanseze o colecție de lenjerie intimă handmade. Pe termen lung și mediu, Andreea își dorește să devină o femeie de afaceri de succes și să implementeze în România un proiect numit „Bătrânețe Fericită“, prin care să îmbunătățească stilul de viață al bătrânilor din România. S-a implicat în diverse acțiuni caritabile atât în China, unde a sprijinit o comunitate de leproși, cât și în România unde alături de tatăl ei care este preot a luat parte la numeroase acțiuni de voluntariat și de strângere de fonduri. „Fiind prima mea competiție de acest fel la care particip, mă simt onorată să reprezint România în Miss Asia Global 2018. Port cu mândrie în suflet faptul că sunt româncă, știu că suntem un popor de oameni frumoși și vreau să promovez peste hotare frumusețea României și a românilor. Am mari emoții, dar merg cu încredere în Dumnezeu și în ceea ce familia mea a plantat în inima mea: dragoste nemărginită, respect și dorință de a inspira bine sub orice formă. Pentru asta vreau să mulțumesc celor ce îmi vor fi alături în această aventură a vieții, familiei în primul rând, sponsorilor și prietenilor care mă încurajează mereu și, nu în ultimul rând, celor de la Exclusiv Event, pentru că m-au ales să reprezint România în această competiție“, a declarat Andreea-Larisa Blidariu – Miss Asia Global România 2018.

„Andreea este una dintre cele mai frumoase și ambițioase ambasadoare a frumuseții delegate de către agenția noastră în cei peste 19 ani de activitate. Andreea are frumusețea și calitățile necersare unui model internațional, pentru a reprezenta România cu onoare în India și de a se întoarce în România cu un loc cât mai bun pe podium! Este un adevărat model demn de urmat de către toate româncele frumoase care își doresc să se remarce în acest domeniu și să promoveze valorile României peste hotare!“, a declarat și Ernest Hadrian Böhm, reprezentantul agenției ExclusivEvent și președintele Miss Asia Global România.

Toți românii sunt invitați să viziteze pagina oficială de Facebook „Miss Asia Global Romania”- https://www.facebook.com/Miss-Asia-Global-România-287232295402462-pagină unde vor putea vedea cele mai noi și mai fierbinți poze cu Andreea.