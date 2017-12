O fostă moară va fi transformată în centru de tineret

O ruină va fi transformată în cel mai frumos obiectiv din comună, ce va fi vizitat şi utilizat deopotrivă de copii, tineri şi chiar cei trecuţi de prima tinereţe. Un centru de tineret va fi construit în Cumpăna, în clădirea care găzduia odinioară moara din incinta fostului IAS. A fost construită cu simţ de răspundere la acea vreme. Totul a fost furat din vechea clădire, însă stâlpii şi zidurile construite din fier beton nu au putut fi dărâmate de hoţii de fier vechi. Atât a mai rămas din ea: doar câţiva stâlpi şi vreo două ziduri. Important este că pot şi vor fi folosiţi la punerea bazei noii clădiri. Clădirea centrului va avea aproximativ 1.200 mp, însă întreg centrul, cu spaţiile adiacente, se va întinde pe 11.000 mp şi va găzdui în acelaşi timp un teatru în aer liber, discotecă, bibliotecă, centru de informare, sală de şedinţe, săli multifuncţionale: bowling, fitness, piste de skateboard şi biciclete. Centrul de tineret va fi construit cu bani europeni ce vor fi atraşi prin Zona Metropolitană Constanţa (ZMC), care are în lucru reabilitarea altor şapte centre în tot atâtea localităţi ale judeţului. „Centrul de la Cumpăna a rămas ultimul pentru care s-a semnat contractul de finanţare la mijlocul lui iulie, deoarece a fost nevoie de un proiect mai elaborat. Asta pentru că, dacă în celelalte localităţi am preluat pentru reabilitare clădiri care erau deteriorate, dar funcţionale, aici am preluat o ruină, pe care o vom valorifica. În plus, centrul de la Cumpăna este cel mai mare din toate cele opt pe care le vom face prin ZMC. Există spaţii generoase, cu utilităţi vaste“, a declarat administratorul delegat al ZMC, Ani Merlă.

STRICTEŢE Conform afirmaţiilor reprezentantului ZMC, lucrările trebuie să fie gata până în decembrie 2017. Şi e musai să se întâmple aşa pentru că, după cum spune primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, „suntem la final de exerciţiu bugetar şi nu mai avem cum să amânăm termenele de finalizare a execuţiei“. De aceea, primarul spune că şi-ar dori să nu existe contestaţii la licitaţia de atribuire a lucrărilor ce urmează a se derula. „Nu ne permitem să avem contestaţii pentru că orice zi pierdută e vitală. De aceea, sper să avem parte de firme serioase, care să participe la licitaţia de atribuire, care să fie se înţeleagă cu proiectantul şi să respecte fiecare detaliu. Vom avea controale foarte multe pentru că vorbim de bani europeni şi nu ne putem juca, pentru că nu am avea de unde să-i dăm înapoi dacă va fi înregistrată o eroare cât de mică“, a declarat Gâju. Trecând peste detaliile ce interesează doar administraţia locală şi pe cei implicaţi în construcţia centrului, oamenii vor vedea peste 17 luni un centru de tineret generos, iar tinerii nu vor mai fi nevoiţi să meargă în Constanţa pentru a se putea distra şi a-şi petrece timpul liber aşa cum şi-ar dori.