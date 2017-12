O fostă prostituată candidează în alegerile parlamentare din Brazilia

O fostă prostituată din Rio de Janeiro, susţinătoare a luptei împotriva SIDA şi a drepturilor celor din industria sexului, candidează la alegerile parlamentare din Brazilia, din luna octombrie, sub sloganul „Puta Deputada”. Expresia folosită drept slogan de Gabriela Leite, în vârstă de 59 de ani, candidată din partea Partidului Ecologist, „Puta Deputada” are semnificaţie dublă, cu sens figurat, înseamnă şi femeie uşoară, dar şi sfântă. Dacă va ajunge în Camera Deputaţilor a Parlamentului brazilian, ea Gabriela Leite promite să lupte pentru drepturile femeilor, după ce în anul 2003 a propus deja un proiect de lege pentru legalizarea prostituţiei. Răspunzând unui internaut deranjat de candidatura sa, Gabriela Leite a răspuns, pe Twitter: „De ar fi candidatura mea sfârşitul lumii? Pentru că sunt o curvă? O curvă este în primul rând femeie? Nu ai ştiut?”. Gabriela Leite are şi un ONG care se ocupă de prevenirea infectării cu SIDA, dar a lansat şi o marcă de produse vestimentare, Daspu, care are ca scop lupta împotriva bolilor cu transmitere sexuală.