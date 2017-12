O fostă realizatoare de filme porno va candida la legislativele britanice din primăvară, sub egida liberal-democraţilor, a anunţat, vineri, liderul partidului, Nick Clegg, precizând însă că nu preferă acest gen de filme. “De la porno în Parlament, iată-mă!”, a scris Anna Arrowsmith pe site-ul Twitter.

Sub numele Anna Span, candidata din Gravesham, în Kent, a lucrat timp de 12 ani ca realizatoare şi directoarea societăţii Easy on the Eye Productions, specializată în filme pentru adulţi. Arrowsmith, care are o diplomă în filosofie, a condus peste 250 de filme sau secvenţe porno, printre care “Women Love Porn” sau “Be My Boy Toy”. Ea a creat un site pentru vânzarea de jucării pentru adulţi şi a scris un ghid pentru cuplurile care doresc să-şi realizeze propriul film pornografic. Pe blogul ei, se prezintă drept “prima britanică realizatoare de filme porno”. “Nu este ceea ce prefer, ceea ce a făcut înainte de a candida”, a spus Clegg. “Însă cred că este important ca oameni ca ea, care sunt cu adevărat preocupaţi de regiunea sa, să fie încurajaţi să facă politică”, a subliniat el.

Liberal-democraţii, a treia forţă politică din Marea Britanie, ar putea avea un rol decisiv la alegerile legislative, dacă nici laburiştii, nici conservatorii nu obţin majoritatea absolută, aşa cum preconizează sondajele. Noua candidată, femeie căsătorită, în vârstă de 38 de ani, asigură că este foarte motivată. “Nu fac campanie pentru industria filmelor pentru adulţi. Fac campanie pentru locuitorii din Gravesham”, a subliniat ea.