O fostă unitate militară, transformată în centru de tineret

Ce au în comun o unitate militară şi un centru de tineret din Lumina? Spaţiul care le găzduieşte. Ce le diferenţiază? Perioada în care funcţionează. Dacă nu aţi înţeles nimic din propoziţiile anterioare, o să vă lămuriţi dacă vă explicăm că într-o clădire dezafectată a fostei unităţi militare din Lumina a fost amenajat un centru de tineret. Peste trei milioane de lei a costat „liftingul“, care a durat cam opt luni. Lucrul efectiv, pentru că munca de pregătire a proiectului, hârţogăraia şi toate cele necesare au fost demarate, în urmă cu mai bine de un an şi jumătate, de către reprezentanţii Zonei Metropolitane Constanţa. Prin ZMC s-au atras banii europeni cu care a devenit posibilă amenajarea centrului inaugurat ieri. Putem spune, fără teama de a greşi, că o ruină a fost transformată în unul dintre cele mai frumoase obiective din comună.

ŞI DISTRACŢIE ŞI MUNCĂ Teren de sport, sală de fitness, centru de masaj, centru de electrostimulare, club pentru copiii cu dizabilităţi din Lumina şi localităţile învecinate, sală de calculatoare, o cafenea şi o sală pentru organizarea de cursuri de formare profesională pentru locuitorii comunei care se vor înscrie la cursurile ce vor fi derulate în viitor, toate se găsesc în centrul de tineret. „Am chemat tinerii, le-am spus ce am făcut şi aştept idei pentru a organiza activităţi care să fie interesante pentru ei“, a declarat primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru. Feedback-ul din partea tinerilor? Evident că a fost unul pozitiv. „Îmi place să fac sport şi petrec mult timp în aer liber făcând exerciţii. Acum am posibilitatea să folosesc şi aparatele din sala de fitness, ceea ce mă va ajuta cu siguranţă să mă menţin în formă“, ne-a povestit Alexandru Enciu. Pe lângă faptul că junii comunei vor avea unde „să bată mingea“ în mod organizat, au fost oferite şi zece locuri de muncă pentru personalul care se va îngriji de centru. „Deocamdată totul va fi gratuit, însă ne gândim să-l dăm în administrare unui ONG, pentru ca, la final de an, să nu avem doar cheltuieli pe care să le fi făcut cu centrul, ci să echilibrăm cumva balanţa“, a mai spus Chiru. Centrul de tineret de la Lumina este al doilea care a fost deschis în judeţul Constanţa din cele opt care vor fi inaugurate în localităţile ce fac parte din ZMC.