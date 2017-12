O geantă goală a declanşat alarma în Timişoara

O geantă suspectă a fost găsită, marţi, în Piaţa Victoriei din Timişoara, lângă un coş de gunoi, zona fiind împrejmuită de pompieri şi pirotehnişti timp de aproximativ 30 de minute, doar ca să constante că este goală,

Mobilizare de forțe, în această după-amiază, în centrul Timișoarei, unde s-au deplasat medici, polițiști și pompieri.

O persoană a anunțat la 112 că în fața cinematografului de stat Timiș din Piața Victoriei, lângă un coș de gunoi, se află o geantă suspectă.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Banat", au fost trimise două mașini cu apă și spumă, două ambulanțe, iar zona a fost împrejmuită timp de aproximativ 30 de minute, până când coletul a fost deschis de un pirotehnist.

"Am avut mașini acolo trimise, echipa pirotehnică, mașini cu apă și spumă. Noi am asigurat zona mai mult, am avut ambulanțe acolo", a declarat Bogdan Mutu, purtătorul de cuvânt al ISU "Banat".