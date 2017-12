O girafă a murit după ce s-a lovit cu capul de un pod

O girafă a suferit o traumă severă la cap și a murit în Africa de Sud, după ce mașina în care era transportată a trecut pe sub un pod, pe o autostradă. Doi martori oculari au postat fotografii pe Twitter cu două girafe care erau transportate într-un container de camion deschis. Aceștia au raportat că una dintre ele s-a lovit la cap în timp ce călătorea pe sub un pod pe Garsfontein Road în Pretoria, Africa de Sud. După ce girafa s-a ciocnit de pod, vehiculul s-a rupt și animalele au căzut pe autostradă, potrivit Eye Witness News. "Tot ce putem constata în acest stadiu este traumatismul cranian sever. Continuăm investigația cu privire la eventualele acuzații penale împotriva celor responsabili", a spus Rick Allen de la Asociația sud-africană pentru prevenirea cruzimii împotriva animalelor, relatează The Independent. Ulterior, Allen a declarat că normele impuse de South African Bureau of Standards nu au fost respectate și că șoferul a ignorat codurile agenției referitoare la transportul de animale.