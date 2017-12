O grupare fundamentalistă speră ca Barack Obama să fie înghiţit de potop

Adepţii unui grup fundamentalist creştin se roagă să vină potopul cînd Barack Obama va deveni oficial candidat al Partidului Democrat la preşedinţia SUA, informează cotidianul britanic “The Times” în ediţia electronică. Grupul Focus on the Family se roagă pentru “ploi torenţiale care să inunde oraşul Denver, pentru a-l reduce la tăcere pe candidatul de culoare Barack Obama, la 28 august, atunci cînd urmează să devină candidat al Partidului Democrat la preşedinţie”. “Oare chiar ar fi rău ca oamenii să se roage pentru o ploaie de proporţii biblice?”, se întreabă Stuard Shepard într-o înregistrare video realizată de grupul evanghelic conservator. “Ar fi bine ca ploaia să înceapă cu cîteva minute înainte de discursul candidatului de culoare”, adaugă Shepard. Grupul Focus on the Family a retras înregistrarea după doar 24 de ore, dar încă este accesibilă pe unele site-uri Internet.