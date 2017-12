O hotărâre a Tribunalului taie 13 milioane de euro din bugetul Constanţei

ISTORIC În urmă cu 12 ani, cu doar câteva zile înainte de încheierea mandatului de primar, Gheorghe Mihăeşi a pus parafa Primăriei pe un contract de concesiune cu firma italiană Fin.Co.Ge.Ro. Spa., care urma să dezvolte în zona Faleză Nord, pe un teren de patru hectare, lângă mare, un ansamblu rezidenţial de lux. În cursul şedinţei Consiliului Local Municipal Constanţa din 30.07.1999, primarul Gheorghe Mihăeşi a susţinut în legătură cu programul de dezvoltare a fondului de locuinţe Fin.Co.Ge.Ro. Spa că „primăria nu dă niciun leu. Din momentul apariţiei primelor clădiri, Primăria nu are decât de câştigat, colectează impozitul”, se precizează în procesul verbal al şedinţei. Mai mult decât atât, în cadrul aceleiaşi şedinţe, consilerul local Tudorel Chesoi a întrebat „dacă s-a făcut vreun studiu privind infrastructura şi dacă bugetul Primăriei va fi afectat”. Iar Mihăeşi a răspuns că „infrastructura se va face de către partenerul italian. Cheltuielile vor fi suportate de ei. Noi rămânem cu alei, cu parcuri, cu staţiile de apă, pentru că s-au prevăzut două staţii de epurare care să preia apele uzate”, conform procesului verbal al şedinţei. În baza acestor declaraţii, fostul primar a fost mandatat să continue discuţiile şi negocierile cu partenerii italieni, fără a greva bugetul municipalităţi de alte cheltuieli. S-a dovedit ulterior că atât caietul de sarcini, cât şi contractele de concesiune pentru cele două terenuri pe care le doreau italienii cuprindeau alte condiţii decât cele aprobate de Consiliul Local, mai exact Primăria Constanţa urma să plătească toate investiţiile în infrastructură. „Bugetul total de acum al primăriei este de 120 de milioane de euro pe an, în care intră cheltuieli de funcţionare, colectarea gunoiului, programele sociale şi toate celelalte. Ca să aveţi o unitate de măsură, în Constanţa se fac asfaltări de 10 milioane de euro pe an, iar casele sociale pe care le construim şi unde vom oferi un acoperiş deasupra capului pentru 3.500 de oameni nevoiaşi ne costă 7 milioane de euro”, a declarat, ieri, primarul Mazăre.

OFERTĂ ATACATĂ Revenind în anul 2000, noul primar de atunci, Radu Mazăre, a refuzat să facă investiţiile din banii constănţenilor pentru profiturile italienilor de la Fin.Co.Ge.Ro. Spa, motiv pentru care a fost acţionat în instanţă şi obligat să plătească milioanele de euro presupuse a fi investite de italieni în partea de infrastructură. Primăria Municipiului Constanţa a încercat pe toate căile să evite plata către Fin.Co.Ge.Ro. Spa a 13 milioane de euro, sumă pe care firma o pretinde pentru lucrările de infrastructură pe care le-a realizat într-un cartier rezidenţial de lux, situat pe malul mării, in cartierul Faleză Nord. Deşi, în timpul procesului, dar şi al recursului, potrivit avocaţilor Primăriei Constanţa, aceştia au venit cu argumente solide prin care au încercat să amâne executarea silită pentru suma pretinsă, judecătorii au respins de fiecare dată solicitările municipalităţii. Primăria Constanţa a purtat numeroase discuţii cu reprezentanţii Fin.Co.Ge.Ro. Spa pentru a găsi o modalitate prin care să nu mai plătească aşa-zisele investiţii în infrastructură. După 2009, Primăria le-a oferit italienilor terenul de 4 hectare pe care îl luaseră în concesiune, lucru stabilit printr-o hotărâre de Consiliu Local. Din nefericire pentru locuitorii Constanţei, la vremea respectivă s-a opus prefectul de atunci, Claudiu Palaz, culmea, cel care în anul 2000 a parafat contractul cu Fin.Co.Ge.Ro. Spa din postura de consilier juridic al Primăriei Constanţa.

FALSURI La începutul acestui an, Primăria Constanţa a depus o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva fostului primar Gheorghe Mihăeşi şi împotriva reprezentanţilor Fin.Co.Ge.Ro. Spa, Romeo Giuseppe, Giuseppe Scanella şi Giovanni Romeo, pentru complicitate la abuz în serviciu împotriva intereselor publice. Fostul primar Gheorghe Mihăeşi a primit însă neînceperea urmăririi penale pentru că fapta s-a prescris. Plângerea a fost instrumentată de către procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa Teodor Niţă. În urma anchetei, concluzia a fost că numai ca urmare a unor infracţiuni s-a ajuns în situaţia ca Primăria să fie obligată la plata unor lucrări de infrastructură, motiv pentru care municipalitatea nu ar trebui să plătească niciun leu. “În contractele de concesiune cu Fin.Co.Ge.Ro Spa au fost adăugate, cu intenţie, elemente în sensul obligaţiei la plată a lucrărilor de urbanizare/infrastructură ca aparţinând primăriei şi nu partenerului contractual”, se arată în rezoluţia procurorului. Procesul se află în prezent pe rol la instanţa de la Braşov, având termen pe 24 octombrie 2012. Avocaţii municipiului Constanţa au solicitat amânarea executării silite pentru suma de 13 milioane de euro, invocând procesul privind contractele de concesiune. Completul format din judecătorii Eugenia Jianu, Ioana Păunescu şi Camelia Trifanov nu a dat curs acestei solicitări pentru a se aştepta decizia instanţei în celălalt proces, ci a respins amânarea executării. În cazul în care instanţa de la Braşov ar decide desfiinţarea contractelor de concesiune, atunci Primăria nu ar mai putea fi executată. Între timp, în peisaj a apărut şi ANAF, care, în baza unor sesizări, a demarat o serie de verificări la Fin.Co.Ge.Ro. şi la firmele furnizoare de materiale către firma italiană. În urma controlului s-a constatat că foarte multe din facturile emise către Fin.Co.Ge.Ro. erau fictive. În consecinţă, ANAF a formulat o plângere penală împotriva Fin.Co.Ge.Ro. Spa şi a furnizorilor acestora, proces care, de asemenea, este în desfăşurare. Imediat, avocaţii Primăriei Constanţa fac o nouă solicitare de amânare a executării silite pentru suma de 13 milioane de euro, invocând procesul penal deschis de ANAF împotriva Fin.Co.Ge.Ro. Spa pentru evaziune fiscală. Şi de această dată, judecătorii resping solicitarea, chiar dacă un verdict favorabil ANAF în această speţă nu ar face decât să confirme că investiţiile în infrastructură practic nu există. „Creanţa celor de la Fin.Co.Ge.Ro. Spa nu este exigibilă. Instanţa însă ne-a respins toate solicitările... Am plătit şi o cauţiune de 1,4 milioane de euro pentru suspendarea executării silite, dar şi asta a fost respinsă”, a declarat Georgiana Trandafir, avocat al Consiliului Local Constanţa.

PLÂNGERE LA CSM, MITING ÎN FAŢA TRIBUNALULUI Procesul a mers mai departe, şi ieri, Primăria a aflat că a pierdut definitiv şi irevocabil lupta cu Fin.Co.Ge.Ro. „Este vorba despre foarte mulţi bani la mijloc, ca să fim bine înţeleşi! Prin decizia pe care au dat-o, judecătorii Tribunalului ne iau din buget 13 milioane de euro, cu consecinţe devastatoare pentru oraş, în condiţiile în care există plângeri penale împotriva italienilor înaintate de procurori şi ANAF. Voi face o scrisoare de informare către cetăţenii din oraş şi îi voi invita la un miting în faţa Tribunalului, în care toţi cei care vor fi afectaţi să vină acolo şi să îşi strige nemulţumirile. Va trebui să vedem ce tăiem ca să plătim aceşti bani. Probabil vom reduce programele sociale, vom reduce cheltuielile pentru locuinţele sociale, vom limita lucrările de asfaltare etc. Vom fi obligaţi să tăiem toate astea pentru a le da bani italienilor. Eu ştiu că atunci când un proces depinde de soluţia altui proces, primul se suspendă până la soluţionarea celuilalt. Nu de aceeaşi părere sunt şi judecătorii de la Tribunalul Constanţa”, a declarat primarul Mazăre. Declaraţiile au fost făcute în cadrul primei şedinţe a Consiliului Local Constanţa, consilierii opinând că aşa ceva este inadmisibil şi că trebuie să ia şi ei atitudine. „Întrucât Consiliul Local, împreună cu primarul Mazăre, reprezintă interesele oraşului şi, în urma acestui proces, executat este oraşul, nu o persoană fizică, vă propun să facem o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii împotriva judecătorilor, pentru că această decizie a fost dată evident cu rea-credinţă, dacă ne gândim că instituţia Procuraturii a făcut deja o plângere penală, iar ANAF găseşte ilegalităţi în evidenţele contabile ale Fin.Co.Ge.Ro., evidenţe în baza cărora s-a decis şi suma pe care trebuie să o plătească municipalitatea. Vom face plângere la CSM împotriva acestor judecători, care va fi semnată de către toţi consilierii municipali”, a declarat consilierul local Felix Stroe. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, aceasta fiind a doua plângere către CSM. La prima, CSM a răspuns Consiliului Local că nu se poate implica, dat fiind faptul că, la vremea respectivă, procesul era încă pe rol. Avocaţii Primăriei Constanţa au anunţat că vor apela la căile extraordinare de atac, una dintre acestea fiind revizuirea.

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, va vorbi pe larg despre războiul cu Fin.Co.Ge.Ro. şi hotărârea Tribunalului Constanţa, în emisiunea “Reporter special”, difuzată de Neptun TV, în această seară, începând cu ora 21.00.