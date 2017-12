O înfrîngere şi o victorie pentru voleibalistele tricolore

Reprezentativa de volei feminin a României păstrează şanse la calificarea în Final Four-ul Ligii Europene, după ce a obţinut o victorie în “dubla” cu Franţa, desfăşurată, sîmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa. Au fost două meciuri cu evoluţii simetrice ale scorului. Dacă România a condus sîmbătă cu 1-0, a egalat după 1-2 şi a pierdut în setul decisiv, duminică istoria s-a repetat, de această dată cu un deznodămînt fericit pentru voleibalistele tricolore. Jucătoarele antrenate de Bogdan Paul au uitat, duminică, de setul decisiv pierdut fără drept de apel sîmbătă, reuşind să le învingă pe franţuzoaice într-un final interzis cardiacilor. „Partidele au fost foarte grele. Azi (n.r. - duminică) am jucat mai bine şi am fost mai atente la preluare. Sperăm şi ne dorim să mergem în Final Four”, a spus extrema Elena Zaharia, autoarea blocajului cîştigător în meciul de duminică. „Mergem în Turcia cu gînduri mari, să facem o figură frumoasă, mai ales că la Constanţa le-am bătut de două ori. O calificare în Final Four ar însemna un pas înainte pentru naţionala de volei feminin dar şi un impuls pentru a promova tineretul”, a declarat Ioana Pristavu, componenta formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Rezultate: România - Franţa 2-3 (25-22, 23-25, 15-25, 25-22, 7-15) - sîmbătă şi 3-2 (14-25, 25-20, 25-16, 22-25, 18-16) - duminică. Au evoluat - România (antrenor Bogdan Paul): Miclea - Mureşan, Gavrilescu (cpt.), Albu, Zaharia, Trică şi Pristavu - libero; au mai jucat: Radu, Iosef, Anghel şi Nneka; Franţa (antrenor: Fabrice Vial): Faesch - Rybaczewski (cpt.), Kloster, Soullard, Mauricette, Djilali şi Ortschit - libero; au mai jucat: Lienard, Bauer, Volle şi Turiaf. Au arbitrat: Jaroslav Kresk (Cehia) şi Laszlo Adler (Ungaria). Supervisor CEV: Pavel Kucera (Cehia).

Tot în Grupa B, Turcia a cîştigat, pe teren propriu, ambele partide disputate în compania Marii Britanii: 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-22) - sîmbătă şi 3-0 (25-11, 25-12, 25-14) - duminică. În Grupa A s-au înregistrat următoarele rezultate: Grecia - Spania 3-2 (25-23, 36-34, 15-25, 21-25, 15-10) - vineri şi 0-3 (22-25, 23-25, 22-25) - sîmbătă; Serbia - Bulgaria 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 27-25) - vineri şi 3-2 (25-20, 19-25, 26-24, 16-25, 15-8) - sîmbătă.

Clasament Grupa B

1. Turcia 10 8 2 26:10 18

2. ROMÂNIA 10 7 3 24:14 17

3. Franţa 10 5 5 19:18 15

4. Marea Britanie 10 0 10 3:30 10