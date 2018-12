O iniţiativă extraordinară face istorie la IJJ Constanţa!

13:27:15 / 15 Noiembrie 2018

Jandarmii extraterestri ...

Tantalaii astia constanteni , nu mai pot fi luati ca seriosi dupa ce in 10 august au nenorocit demonstranti pasnici la Bucuresti . Ba mai mult , actiunile lor sunt condamnate de rezolutia Consiliului Europei si de Parlamentul European , iar la Parchetul Militar sunt deschise peste 1000 de dosare penale pentru abuz , rele tratamente si chiar omor , impotriva jigodiilor care isi spun jandarmi . Ca idee , un viitor guvern democratic , alfabetizat , ar trebui sa desfiinteze aceasta institutie care este jandarmeria si sa purceada la o selectie radicala a berbecilor tembeli , care au lovit salbatic femei , batrani , copii si oameni pasnici : unii la puscarie , altii la reeducare , iar altii la balamuc . Jandarmeria este cea mai toxica institutie din tara asta , iar trecutul revine mereu in actualitate : au comis cele mai mari abuzuri in perioada interbelica , mai ales in Basarabia , motiv pentru care moldovenii de dincolo de Prut nu au jandarmerie , ci carabinieri . Au tras impotriva taranilor rasculati in 1907 , ucigand peste 20 000 de batrani , copii , femei si oameni care si-au cerut doar drepturile la o viata decenta . Dupa Revolutie au fost alaturi de FSN-FDSN-PDSR-PSD , variantele neocomuniste si securiste ale celei mai toxice formatiuni politice de la Burebista pana azi - PCR ... In poza apar personaje promovate de CIUMA ROSIE si care sunt suta la suta alaturi de PSD-ALDE si drept urmare le inteleg demersul absolut propagandistic si toxic totodata . Panarame !