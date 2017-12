O irakiană de 12 ani a fost ucisă accidental de armata americană

O fetiţă irakiană în vîrstă de 12 ani a fost ucisă prin împuşcare, luni, accidental, de militari americani care încercau să oprească un vehicul, a anunţat armata americană. Incidentul a avut loc în faţa unei secţii de poliţie din Hourriyah, în nordul Irakului. Un vehicul a accelerat în apropierea unei secţii de poliţie unde se aflau mai multe unităţi americane şi irakiene. Militarii au somat şoferul să oprească, iar ulterior, forţele coaliţiei au tras două focuri de avertisment. Fetiţa, care se afla la circa 100 de metri în spatele maşinii, a fost atinsă de unul dintre gloanţe, menţionează comandamentul militar american. Ea a murit din cauza rănilor suferite. Armata americană nu a precizat dacă vehiculul a fost atins de gloanţe şi nici motivul pentru care accelerase.

În ciuda incidentelor tragice aproape zilnice, irakienii sînt mai optimişti în legătură cu viitorul ţării lor şi mai puţin neliniştiţi din cauza nivelului de violenţă, ca în niciun alt moment de la începerea ofensivei americane, în 2003, potrivit unui sondaj publicat luni. Potrivit acestui sondaj realizat pentru posturile de televiziune BBC (britanic), ABC News (american) şi NHK (japonez), 65% dintre irakieni apreciază că duc o viaţă bună şi chiar foarte bună, 60% cred că ea va fi şi mai bună într-un an, cu îmbunătăţirea aprovizionării cu electricitate sau carburant. Aproximativ 85% dintre persoanele intervievate consideră securitatea foarte bună sau mai degrabă bună, în creştere cu 23 de puncte faţă de un sondaj similar din 2008. Doar 8% consideră că ea s-a deteriorat în decurs de un an, 52% susţinînd contrariul, iar 59% simţindu-se la adăpost de pericol în cartierul lor. Acest sondaj arată şi o îmbunătăţire parţială a condiţiilor materiale: 37% sînt de părere că aprovizionarea cu electricitate este fiabilă, faţă de 12%, cu un an mai devreme, în timp ce 67% (o creştere de 48 de puncte) cred că accesul la carburant este bun sau foarte bun. Institutele D3 System şi KA Research Ltd au intervievat 2.228 de persoane din cele 18 provincii irakiene, în perioada 17-25 februarie. Sondajul are o marjă de eroare de 2,5 puncte.