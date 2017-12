O legendară fotografie a formației The Beatles, aniversată la Londra

Un concert-surpriză pe cunoscuta Abbey Road susținut de actorii musicalului "Let it Be" a marcat astăzi la Londra împlinirea a 45 de ani de la legendara fotografie care-i arată pe cei patru membri ai formației britanice de muzică rock The Beatles trecând strada pe zebră. În aceeași zi și la aceeași oră ca în 1969, 8 august, ora 11.30, actorii, întruchipându-i pe celebrii Beatles, și-au făcut apariția pe Abbey Road și, spre surprinderea tuturor celor prezenți, au oferit un mic concert și au traversat strada pe trecerea de pietoni cum a făcut acum 45 de ani formația din Liverpool. Cântecele alese pentru recitalul improvizat au fost "Come Together" și "Here Comes The Sun", pe care publicul le-a cântat în cor. Fotografia originală a fost făcută în vremea în care John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr imprimau în studiourile situate la câțiva metri distanță de intersecție și a devenit coperta albumului cu numărul unsprezece, intitulat "Abbey Road". Din acel moment, acea trecere de pietoni a devenit un adevărat loc de pelerinaj pentru fanii formației rock.