O legislație prea europeană ASF vrea despăgubiri RCA mai mici pentru vătămări corporale

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să scadă plafonul maxim al despăgubirilor pentru vătămări corporale în baza poliţelor RCA, situat în prezent la cinci milioane de euro, pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor asigurătorilor, tot mai mari din cauza sentinţelor aspre ale instanţelor. „Este un plafon european, dar nerealist, nefezabil şi contraproductiv pentru piaţa din România. Nu am stabilit încă un alt plafon, doar am avut consultări pe subiect. Trebuie să luăm în calcul istoricul daunelor; oricum, iniţiativa noastră nu încalcă prevederile UE, care cred că sunt indicative şi nu obligatorii. În plus, statele membre au dreptul să-şi adapteze normele la specificul naţional“, a declarat ieri președintele ASF, Mișu Negrițoiu. Potrivit datelor Autorității, volumul despăgubirilor pentru vătămări corporale şi daune morale a crescut puternic în ultimii şase ani, urcând de la 3% în 2008 la circa 25% din totalul plăţilor la sfârşitul lui martie 2014.