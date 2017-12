O lei, subvenţia pentru căldură a constănţenilor

Guvernul României dispreţuieşte românii care şi-au ales primari de altă culoare decît cea portocalie. Dovadă este Hotărîrea de Guvern nr. 1218/12.10.2009, prin care 160 de milioane de lei au fost alocaţi primăriilor cu edili de la PD-L, pentru subvenţionarea energiei termice pentru această iarnă. Potrivit respectivei hotărîri, 56 de milioane din această sumă au fot direcţionate către municipiul Braşov, iar 16,5 milioane de lei, către municipiul Arad. Cu alte cuvinte, 45% din suma totală alocată de Guvern prin HG 1.218 s-a dus la primarii PD-L, în timp ce Constanţa, Timişoara, Piteşti şi multe alte municipii din ţară au primit 0 lei pentru subvenţii. Acesta a fost motivul pentru care vineri, la Bucureşti, primarii Constanţei, Timişoarei, Piteştiului şi Iaşului au protestat faţă de această decizie. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că, prin hotărîrea adoptată, premierul Emil Boc face o gravă discriminare la adresa românilor. „Este de o gravitate maximă să laşi oraşe întregi fără căldură în prag de iarnă. Această băşcălie de prim ministru pe nume Boc a împărţit românii în două culori: negri şi portocalii. Este revoltător ca tu, Guvern, să arunci cu banii necesari tuturor românilor pentru a trece iarna. Este revoltător cînd vezi că Guvernul îngroapă în bani oraşele care au primari portocalii iar celorlaţi, care au alte culori politice, să le dai zero lei. Guvernul a dat o hotărîre în ultima zi de mandat, prin care a făcut această împărţeală. Este un dispreţ nu la adresa primarilor, este un dispreţ la adresa românilor şi a locuitorilor acestor oraşe, care au dreptul lor să îşi aleagă primarul. Şi dacă sîntem aici primari care avem multe mandate în spate, înseamnă că cetăţenii au încredere în noi”, a declarat Mazăre.

Primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, a declarat că, prin această hotărîre, Guvernul a făcut un act de corupţie politică. „Guvernul nu a avut şi nu are nicio strategie în ceea ce priveşte sistemul energetic. Hotărîrea adoptată în ultima zi de mandat este un şantaj, o tentativă de corupere politică a locuitorilor oraşelor în care portocaliii au crezut că nu vor avea nicio şansă la alegerile prezidenţiale. Este o tentativă de influenţare a votului. Am informaţii că, în aceste zile, Guvernul Boc a luat şi alte sume din fondul de rezervă, alimentînd municipiile unde primarii erau de la PD-L. Ştim că sume de ordinul zecilor de milioane de lei au plecat în teritoriu fără ca nimeni să le ştie destinaţia”, a declarat Ciuhandu. Primarul Mazăre consideră că Guvernul trebuie să schimbe această atitudine şantajistă. „Pînă în prezent, locuitorii oraşelor nu suferă, pentru că temperaturile nu sînt atît de scăzute. Am reuşit să pornim căldura, toată lumea este interesată de bătălia politică, însă vreau să subliniez că este de o gravitate extremă ca un oraş întreg să rămînă, în miezul iernii, fără căldură. Există posibilitatea ca, în două luni, să avem caloriferele gheaţă, să nu avem pic de apă caldă, şi asta doar pentru că băşcălia asta de prim ministru, pentru că altfel nu am cum să-i spun, ne-a împărţit în români negri şi portocalii, după cum este culoarea primarului. Este o bătaie de joc la adresa tuturor românilor. Îi cer lui Boc, acum, cît încă mai este premier, să se aplece cu atenţie asupra acestei probleme, acum cît mai avem timp să putem achiziţiona combustibil, să putem plăti facturile restante, să facă în aşa fel încît să-şi ţină obligaţia legală faţă de toată primăriile şi faţă de toţi cetăţenii din România”, a afirmat Mazăre. Cei patru primari prezenţi, ieri, la Bucureşti, au semnat un memoriu pe care l-au depus la Parlamentul României şi la Guvern.