O licitaţie contestată întârzie Casa Verde

Birocraţia în ţara noastră depăşeşte, de cele mai multe ori, cotele absurdului. Nu o dată, din cauza multitudinii de documente care trebuie completate, termene care se întind pe luni întregi, şi din cauza avizelor aşteptate mult şi bine, care au fost eliberate prea târziu, s-au pierdut oportunităţi de investiţii. S-a mai întâmplat ca aceste piedici să fie cauza întârzierii implementării unor proiecte iniţiate de administraţiile locale. Aşa s-a întâmplat şi la Saraiu, unde, din cauza licitaţiei contestate la proiectul iniţiat prin Programul Casa Verde, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a ajuns să se întârzie până la un an implementarea proiectului guvernamental. Primarul comunei, Vasile Băjan, a constatat că birocraţia depăşeşte cu mult aşteptările sale şi a declarat dezamăgit că trebuie să organizeze o nouă licitaţie pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de instalarea unor pompe de căldură la mai multe instituţii publice din localitate. „Prima licitaţie pe care am organizat-o pentru proiectul pe Casa Verde a fost anulată şi trebuie să organizăm una nouă. Însă nu m-aş mira ca şi asta să fie contestată şi să o luăm de la capăt! Parcă a devenit un obicei să ne punem singuri beţe în roate. Din cauza asta, implementarea proiectului a fost întârziată cu un an. Nimeni nu ia nicio măsură ca licitaţiile să nu mai poată fi contestate din orice motiv”, a declarat Băjan, amintind că la prima licitaţie s-a ajuns până la instanţă. Amintim că proiectul de la Saraiu face parte din Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Iniţial, proiectele pe Casa Verde ar fi trebuit finalizate în vara lui 2010, însă, în iulie, a fost prelungită până la finele anului trecut perioada în care pot fi montate noile sisteme de încălzire. Valoarea proiectului de la Saraiu este de 600 de mii de lei, din care administraţia locală contribuie cu 160 de mii de lei, restul fiind acoperit din fonduri europene. În vara lui 2010, Primăria Saraiu a primit 19,813 mii lei, însemnând primii bani pentru implementarea proiectului, urmând ca după recepţia lucrărilor, autoritatea locală să primească şi restul de bani.