O licitaţie cu succes

Un album rar de schiţe al pictorului Marc Chagall a fost vândut cu suma de 602.000 de dolari, în cadrul licitaţiei Cărţi şi manunscrise a Casei Sotheby`s, de vineri, de la New York. Albumul, care are 85 de pagini niciodată expuse în altă parte, conţine desene în cerneală, creion şi acuarelă. Printre operele de rezistenţă ale albumului se numără mai multe autoportrete ale lui Marc Chagall, dar şi portrete ale soţiei sale Bella, decedată în anul 1944. În primele opt pagini ale albumului se regăsesc mai multe traduceri din poeţi francezi în idiş, realizate de soţia pictorului. În plus, opera mai cuprinde şi o serie de crochiuri care îl reprezintă pe Regele David. Desenele au fost făcute în perioada 1940-1960, albumul fiind singura operă aparţinând pictorului Marc Chagall care a mai rămas în proprietatea colecţionarilor particulari.

Marc Chagall este un pictor francez de origine rusă, care a trăit între anii 1887-1985. Artistul face parte din categoria pictorilor moderni, cu un stil personal, caracterizat de puternica sa individualitate. Universul viziunilor sale poetice, care stă sub semnul fanteziei şi al melancoliei, este strâns legat de cultura ebraică. În cadrul licitaţiei au mai fost vândute şi alte obiecte importante, printre care o scrisoare a celui de-al 16-lea preşedinte al SUA, Abraham Lincoln, o ediţie din anul 1851 a cărţii lui Herman Melville “Moby Dick”, precum şi scrisori şi desene ale pictorului belgian Rene Magritte. În total, în urma licitaţiei au fost vândute obiecte în valoare de peste trei milioane de dolari.