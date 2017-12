O lume cu sunete pentru Robert

Campania „Dă o speranţă”, iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia „Fantasio”, care îşi propune strângerea de fonduri pentru copiii chinuiţi de boli, a ajuns la cea de-a cincea ediţie. Cotidianul „Telegraf” susţine campania, alături de Neptun TV (care va transmite în direct emisiunea TELEDON „Dă o speranţă” de la Maritimo Shopping Center, în 1 iunie, începând cu ora 15.00), dar şi de Radiourile Constanţa, Neptun şi Mamaia. În fiecare zi vă vom prezenta câte un caz care are nevoie disperată de noi toţi. Astăzi, vă prezentăm cazul lui Robert Alexandru Drăgan, din Constanţa, diagnosticat cu retard mintal uşor, hipoacuzie medie bilaterală, dislalie polimorfă şi ADHD.

SUITĂ DE DIAGNOSTICE La cei 16 ani, Robert Alexandru Drăgan pare că este un copil ca oricare altul. Nimic nu trădează problema pe care o are. Doar o analiză atentă a sa dezvăluie că poartă un aparat auditiv. Are hipoacuzie medie bilaterală şi de 11 ani se află în grija unui asistent maternal care îl ajută în tot ceea ce face. Maria Tudoran a devenit mama care îi poartă de grijă şi noapte şi zi. Din cauza problemelor de sănătate a intrat mai târziu la şcoală şi acum este în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Regina Maria”. Mama a considerat că nu ar fi făcut faţă. „La şase ani, când l-am luat în grijă, nici nu vorbea. Era la bunici şi am vrut să îl ajut să ţină pasul cu lumea”, povesteşte asistentul maternal. Acum Robert poartă un aparat care datează din 2009 şi nu mai este potrivit pentru vârsta lui. Acesta a expirat în toamna anului trecut. Băiatul are nevoie de un aparat nou şi performant pentru a putea face faţă examenelor care îl aşteaptă. Dar astfel de aparate, care costă aprox. 1.000 de euro, depăşesc cu mult venitul asistentului maternal de 800 de lei. Acesta este motivul pentru care Robert are nevoie de ajutorul nostru. Pentru cei care vor să facă donaţii sunt disponibile două conturi: BCR Constanţa - RO58 RNCB 0114 0320 5734 0064 - EURO; BCR Constanţa RO85 RNCB 0114 0320 5734 0063 - RON. De asemenea, pentru donaţii în lei sau euro, sunt puse la dispoziţie numerele de telefon cu suprataxă apelabile doar în reţeaua Romtelecom, astfel: 0900 900 352 (5 euro) şi 0900 900 350 (10 euro).