O lume de poveste pentru piticii din Saraiu

Atmosfera de sărbătoare se așterne peste comuna constănțeană Saraiu, a cărei Primărie este în febra pregătirilor de Crăciun. Cu această ocazie, primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, a declarat că a creat pentru cei 185 de copii din localitate o lume de poveste, în centrul comunei, unde a amenajat un parc de distracții. „În parcul din centru am amplasat pomi luminoși, mașinuțe, jocuri și, foarte important, am ridicat o căsuță pentru Moș Crăciun, care a fost dotată și cu o cutie poștală, în care copiii vor putea depune scrisori. În 22 decembrie, parcul a fost inaugurat. Este un lucru pe care am ținut neapărat să-l facem în acest an, pentru că și copiii noștri merită un parc de distracții asemănător cu Orășelul Copiilor din Constanța. Negreșit, Moș Crăciun a oferit cadouri tuturor copiilor, așa cum le-a oferit și Moș Nicolae la începutul lunii. În altă ordine de idei, am împodobit și bradul din curtea Primăriei, spre bucuria copiilor, care, acum, se gândesc la cadouri”, a spus edilul.