O lună de poveste la Teatrul „Oleg Danovski“!

Constanța se mândrește cu una dintre cele mai longevive manifestări cultural-artistice din țară: Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, ajuns la cea de-a 42-a ediție. Din 29 octombrie până în cea de-a 29-a zi a lunii Brumar, publicul se va delecta cu spectacole de operă, operetă și balet, concerte simfonice și recitaluri speciale. Jazz-ul și muzica interbelică vor fi și ele vedete la această sărbătoare a muzicii și dansului. Un spectacol în premieră - „Forța destinului”, de Verdi -, invitați speciali din țară, dar și de peste hotare, vor da un plus de valoare acestei sărbători anuale a muzicii și dansului de la Marea Neagră.

Se anunță o lună de poveste la Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, începând din cea de-a 29 zi a lui Brumărel până pe 29 noiembrie, deoarece, pentru al 42-lea an consecutiv, Constanța se reașază pe harta culturală a țării printr-un eveniment artistic de înaltă ținută: Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului. Evenimentele culturale vor începe la ora 18.30 și vor fi concentrate pe parcursul a 15 seri de neuitat.

OPERĂ Sărbătoarea va debuta pe 29 octombrie, cu o surpriză mult așteptată de tomitani, spectacolul „Forța destinului”, de Giuseppe Verdi, în vizunea regizoarei Alice Barb și sub bagheta maestrului Tiberiu Oprea din București. Iubitorii operei vor mai urmări alte trei titluri de referință din repertoriul TNOB: „Traviata”, de Verdi - 5 noiembrie, „Turandot”, de Puccini - 12 noiembrie și „Nabucco”, de Verdi - 19 noiembrie.

OPERETĂ Și sora mai mică a operei va avea un loc special în cadrul sărbătorii muzicii și dansului. Melomanii sunt invitați pe 2 noiembrie, în cea de-a treia zi de festival, să se bucure de „Farmecul operetei”, în compania soliștilor Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” din București, dar și pe 26 noiembrie, când vor... trăi „O noapte la Veneția”, pe muzica lui Strauss.

BALET Iubitorii dansului în poante se vor bucura să urmărească două capodopere ale baletului clasic: „Crăiasa zăpezii”, de Sibelius și Grieg, în coregrafia lui Horațiu Cherecheș - 30 octombrie și „Lacul lebedelor”, de Ceaikovski - 6 noiembrie, în coregrafia lui Mihai Babușka. Acestor titluri li se adaugă baletul neoclasic „Enesciana”, coregrafiat tot de Horațiu Cherecheș, programat în ultima seară a festivalului.

GALELE MAEȘTRILOR În cadrul Festivalului vor fi celebrați și cei doi dirijori care și-au legat numele de Teatrul „Oleg Danovski”, dedicându-și 40 de ani din viață muzicii: maeștrii Radu Ciorei - 4 noiembrie și Gheorghe Stanciu - 25 noiembrie.

CONCERTE ȘI RECITALURI Pe 2 noiembrie, în partea a doua a serii, melomanii tomitani vor petrece clipe magice în compania Constanța Brass Band, urmărind... „Opus 6”. După succesul „A Whole New World”, dirijorul Ionuț Pascu promite o nouă aventură pe ritmuri pop-rock: „Stairway to Heaven” și o surpriză (va fi și solist), pe 11 noiembrie. Ozana Barabancea și invitații săi, nume de referință ale jazz-ului, vor oferi un recital de neuitat pe 16 noiembrie, iar în cea de-a 20-a zi a lui Brumărel, tomitanii melomani vor asculta „Cântece de iubire” în acompaniament de chitară. De asemenea, pe 22 noiembrie, constănțenii se vor răsfăța cu o fantezie muzicală cu parfum interbelic, care va aduce pe scenă personaje ale Bucureştiului şi Parisului de odinioară: „La Paris, monșer!”.

SUB SEMNUL LUI ENESCU Ultima seară a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului se va desfășura sub semnul lui George Enescu, în cadrul unui eveniment dedicat celor 135 de ani de la naşterea compozitorului. Astfel, în prima parte a serii de 29 noiembrie va fi prezentat concertul-conferință „Oedip pe înţelesul tuturor”, urmat de baletul „Enesciana”.

„Ne-am propus să dăruim constănțenilor tot ce avem noi mai bun. Fără vreunul dintre cei care lucrează în acest teatru, acest festival ar fi imposibil de realizat. Dacă vreunul dintre ei ar lipsi, nu am putea să organizăm acest festival. Nu putem să facem lucrurile acestea frumoase fără artiști, fără tehnicieni, fără salariații TESA. Am luptat până acum atâta timp să existăm încât acum luptăm să fim foarte buni”, a spus directorul TNOB, Daniela Vlădescu.

ABONAMENTE LA PREȚURI SPECIALE Pentru acest eveniment s-au pus în vânzare și șase tipuri de abonamente la prețuri promoționale. Cel mai scump costă 250 de lei (10 bilete și cinci invitați) și asigură accesul la toate evenimentele din festival, iar cel mai ieftin poate fi achiziționat la prețul de 125 lei (cinci bilet și două invitații).

CITIȚI MAI JOS PROGRAMUL COMPLET AL FESTIVALULUI:

Sâmbătă, 29 octombrie 2016 - ora 18.30

Premiera „Forţa destinului”, de G. Verdi

Regia artistică: Alice Barb

Scenografia: Maria Miu

Solişti: Cristina Radu - Braşov, Răzvan Săraru, Cătălin Ţoropoc - Bucureşti, Lucia Mihalache, Orest Pâslariu - Bucureşti, Marius Eftimie, Constantin Acsinte,Gabriela Dobre, Laurenţiu Severin, Andrei Băican, Iulian Bratu

Conducerea muzicală: Tiberiu Oprea - Bucureşti

Duminică, 30 octombrie 2016 - ora 18.30

„Crăiasa Zăpezii”, de J. Sibelius / E. Grieg

Regia şi coregrafia: Horaţiu Cherecheş

Scenografia: Natalia Kornilova

Solişti: Mayu Takahashi, Irina Ganea-Mihaiu, Adrian Mihaiu, Francesco De Benedictis, Ayaka Kishi, Jin Mizutani, Amalia Mîndruţiu, Ryan Brown

Miercuri, 2 noiembrie 2016 - ora 18.30

„Farmecul operetei”

Soliştii Teatrului de Operetă şi Musical „Ion Dacian”- Bucureşti: Patricia Seymour, Doina Scripcaru, Mediana Vlad, Alfredo Pascu, Stefan Popov

La pian: Gönul Aptula

„Opus 6”

Constanţa Brass Band

Florin Voinea - trompetă, Sorin Mustăţea - trompetă, Nicolae Gribinic - corn, Valeri Baran - trombon, Iurie Postolache - tubă și Valentin Tănase - percuţie

Vineri, 4 noiembrie 2016 - ora 18.30

Gala maeştrilor Radu Ciorei - 40 de ani de activitate dirijorală

Solişti: Sebastian Tegzeşiu, Cristina Oprean

Program: R. Wagner - Uvertura „Maeştrii cântăreţi din Nürnberg”, W.A. Mozart - Concertul nr. 1 pentru vioară şi orchestră în Si bemol major, KV 207, D. Capoianu - „Pasărea Phoenix” pentru narator şi orchestră și G. Enescu - Rapsodia nr. 1 în La major, op. 11

Orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”

Sâmbătă, 5 noiembrie 2016 - ora 18.30

„Traviata”, G. Verdi

Regia artistică: Anghel I. Arbore

Scenografia: Cătălin I. Arbore

Conducerea muzicală: Naiden Todorov - Bulgaria

Solişti: Nicoleta Ardelean, Bülent Bezduz - Turcia, Krum Galabov - Bulgaria, Stela Sîrbu, Andrei Băican, Bogdan Ocheşel, Marius Eftimie, Laurenţiu Severin, Ionela Duma, Adrian Bădilă

Duminică, 6 noiembrie 2016 - ora 18.30

„Lacul lebedelor”, de P.I. Ceaikovski

Coregrafia: Mihai Babușka după L. Ivanov, M. Petipa

Scenografia: Adriana Urmuzescu

Solişti: Ovidiu Matei Iancu - Bucureşti, Cristian Dijmaru - București, Amalia Mîndruţiu, Jin Mizutani, Shigeyuki Kondo, Nozomi Miura, Mayu Takahashi

Vineri, 11 noiembrie 2016 - ora 18.30

„Stairway to Heaven”

Conducerea muzicală: Ionuţ Pascu

Piese celebre din creaţia: The Beatles, N. Rotta, J. Page și R. Plant, C. Porter, E. Presley, E. Morricone

Solişti: Daniela Vlădescu - Bucureşti, Madeleine Pascu - Bucureşti, Smaranda Drăghici, Doru Iftene, Răzvan Săraru

Orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”

Sâmbătă, 12 noiembrie 2016 - ora 18.30

„Turandot”, de G. Puccini

Regia artistică: Alice Barb

Scenografia: Adriana Grand

Conducerea muzicală: Koichi Inoue - Japonia

Solişti: Akiko Hayakawa - Japonia, Robert Nagy - Bucureşti, Veronica Granatiero - Italia, Doru Iftene, Marius Eftimie, Toni Zidaru - Bucureşti, Constantin Acsinte,

Florin Diaconescu - Bucureşti, Bogdan Ocheşel, Laurenţiu Severin

Miercuri, 16 noiembrie 2016 - ora 18.30

Recital extraordinar Ozana Barabancea şi invitaţii săi: Puiu Pascu - pian, Virgil Popescu - bass, Titi Herescu - percuţie, Dan Nicolau - trompetă, Andra Covalev - voce

Sâmbătă, 19 noiembrie 2016 - ora 18.30

„Nabucco”, de G. Verdi

Regia artistică: Carmen Dobrescu

Scenografia: Cătălin I. Arbore

Conducerea muzicală: Vittorio Parissi - Italia

Soliști: Ionuţ Pascu - Bucureşti, Gabrielle Mouhlen - Olanda, Doru Iftene, Orest Pâslariu - Bucureşti, Lucia Mihalache, Liviu Indricău - Bucureşti, Constantin Acsinte, Mihaela Ionescu

Duminică, 20 noiembrie 2016 - ora 18.30

„Cântece de iubire” - colecţie cu cele mai frumoase şi emoţionante melodii de dragoste din toate timpurile

Solişti: Irina Iordăchescu - soprană, Cristina Iordache - mezzosoprană, Mario Vasiliu - tenor, Bogdan Mihăilescu - chitară

Marți, 22 noiembrie 2016 - ora 18.30

„La Paris, monşer!” - Fantezie muzicală cu parfum interbelic care adună în scenă personaje ale Bucureştiului şi Parisului de odinioară

Solişti: Mădălina Constantin, Anfisa Fugaru, Ligia Necula, Florentina Picus, Marius Nine, Adrian Strezea, Quartetto „Emozione”

La pian: Alexandru Burcă

Regia: Alin Mânzat

Spectacol realizat de Asociatia SmartArt

Vineri, 25 noiembrie 2016 - ora 18.30

Gala Maeştrilor. Gheorghe Stanciu - 40 de ani de activitate dirijorală

Solişti: Carmen Gurban - Cluj, Nicoleta Ardelean, Marius Budoiu - Cluj, Daniel Pop - Bucureşti, Daniela Vlădescu - Bucureşti, Elena Rotari, Stela Sîrbu, Lucia Mihalache, Laura Eftimie, Smaranda Drăghici, Răzvan Săraru, Doru Iftene

Orchestra şi Corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”

Maestru cor: Adrian Stanache

Sâmbătă, 26 noiembrie 2016 - ora 18.30

„O noapte la Veneţia”, de Johann Strauss

Regia artistică: Mario Nikolov

Scenografia: Adriana Urmuzescu

Conducerea muzicală: Gheorghe Stanciu

Solişti: Laura Eftimie, Smaranda Drăghici, Lucia Mihalache, Răzvan Săraru, Doru Iftene, Stefan Popov - Bucureşti, Constantin Acsinte, Laurenţiu Severin, Adrian Bădilă, Bogdan Ocheşel, Robert Safta, Iulian Bratu

Marți, 29 noiembrie 2016 - ora 18.30

George Enescu - 135 de ani de la naşterea compozitorului

„Oedip pe înţelesul tuturor” - concert-conferinţă cu sprijinul Muzeului Naţional „G. Enescu”

Solişti: Ştefan Ignat - Bucureşti, RENATA VARI - Craiova

La pian: Liana Mareş - Bucureşti

„Enesciana”

Regia şi coregrafia: Horaţiu Cherecheş

Lumini: Arasound

Solişti: Horaţiu Cherecheş, Adrian Mihaiu, Irina Ganea - Mihaiu, Amalia Mîndruţiu, Nozomi Miura, Jin Mizutani, Ryan Brown, Sayaka Tanno, Mayu Takahashi, Bogdan Bîrsănescu, Laima Costa

