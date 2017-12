O mașină în gard, alta în stâlp

09:34:15 / 04 Septembrie 2014

Subaru Legacy...

Cunosc autoturismul Subaru Legacy din trafic, cel (cea) de la volan obişnuia să conducă imprudent. Părea că nu are aptitudini în şofat, dar ținea să arate tuturor că are... Subaru, că a făcut o investiție şi vrea... locuri în față. OK, şoferul Renault-ului e vinovat, dar Subaru Legacy sigur era condus cu viteză şi imprudență şi are vina morală, mai ales că str Ion Roată e foarte aglomerată, iar viteza mică şi prudența te fac să îți păstrezi maşina intactă...