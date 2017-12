O mamă din Constanța și-a deschis propriul centru educațional

Cei mai mulți antreprenori care au investit în sistemul privat de educație sunt tinerii părinți dornici să construiască un viitor mai bun pentru copiii lor. Prin determinarea lor de a construi sisteme educaționale la standarde internaționale, părinții reușesc să producă schimbări majore asupra modului în care copiii sunt educați. Un astfel de model de succes vine de la Constanța, unde o mamă a decis să-și dedice cariera și experiența de business de 6 ani în deschiderea de centre educaționale. În prezent, 5 centre educaționale Helen Doron English sunt deschise, în regim de franciză, în Constanța și în București. Helen Doron English este o instituție internațională în regim de franciză, concentrată pe predarea limbii engleze ca limba maternă. ”Totul a început cu surpriza pe care am avut-o atunci când am descoperit modul în care funcționează metoda Helen Doron English pentru copiii mei. Au început să vorbească limba engleză natural, imediat și au asimilat bazele limbii engleze pe termen lung. (...) De aceea, am ales să deschid centre educaționale Helen Doron English în Constanța și în București, prin sistemul de franciză oferit de companie”, a declarat Ștefania Filip, master francizor pentru Helen Doron English România Sud-Est. Cu o investiție minimă și cu ajutor de business primit din partea francizei chiar dinaintea deschiderii unui centru, Helen Doron English se poziționează drept o alegere de top în investițiile private în educație, mărturisește femeia. Primul pas pe care îl poate face un investitor pentru a dezvolta un astfel de business este să aplice pentru franciză prin completarea formularului de pe site-ul oficial, www.HelenDoron.ro/francizare. Apoi, solicitantul va fi contactat de master-francizorul regional pentru a evalua împreună oportunitatea de afacere și pentru a dezvolta planul de afaceri. Odată finalizat, el este supus aprobării Helen Doron International, după care se poate semna contractul de franciză, iar viitorul antreprenor în educație va putea alege locația și poate începe toate demersurile pentru deschiderea centrului internațional.