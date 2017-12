O mamă şi-a ţinut cele trei fiice sechestrate în casă zece ani

O femeie a fost arestată astăzi, în Suedia, sub acuzaţia că şi-a sechestrat cele trei fiice în apartament timp de câţiva ani, presa speculând că zece ani. "A fost arestată o femeie în vârstă de 59 de ani suspectată că a restricţionat libertatea copiilor mai mulţi ani", a declarat Ewa-Gun Westford, un purtător de cuvânt al Poliţiei suedeze, citat de site-ul publicaţiei The Local. Cazul a avut loc în oraşul Bromölla, situat în sudul Suediei. Potrivit cotidianului Expressen, una dintre fiice a reuşit să fugă din apartament şi le-a povestit situaţia vecinilor, care au alertat autorităţile. Potrivit poliţiei, femeia are trei fiice, acum majore, dar se pare că motivul sechestrării ar fi fost blocarea contactelor cu fostul soţ, tatăl fetelor. Unele publicaţii suedeze au relatat că cele trei fiice au fost ţinute în apartament timp de zece ani.