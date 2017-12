O mare de branduri, oferte speciale și vedete

Exclusiv Auto Constanța a participat, în weekend, la a patra ediție a Salonului Auto Maritimo (SAM) și, ca de fiecare dată, a făcut senzație. Pornind de la standul impresionant de 1.500 metri pătrați, ridicat cu un extraordinar efort de echipă, și ajungând la marea de autovehicule expuse și oferte speciale, Exclusiv Auto a arătat clar că, în momentul de față, este cel mai important jucător din piața auto constănțeană. „Noi am participat la toate edițiile SAM de până acum. Și, în fiecare an, pe lângă discounturi și o mulțime de bonusuri pentru clienți, am venit cu un brand nou. În 2014 am adus Volvo, iar acum - Seat. Ba mai mult - Das Welt Auto (mașini rulate) și service autorizat pentru posesorii de mașini Skoda. În 2016, la viitoarea ediție a SAM, sigur vom veni cu încă o marcă! O altă noutate este că, odată cu cele trei noi branduri, am inaugurat o locație nouă, la Palazu, lângă sensul giratoriu de la cartierul rezidențial Tomis Plus“, spune directorul de marketing al Exclusiv Auto, Camelia Ciciu.

DISCOUNTURI DE 500 - 5.000 EURO În perioada SAM 2015, Exclusiv Auto a oferit discounturi cuprinse între 500 și 5.000 de euro la majoritatea brandurilor - Jaguar, Land Rover, Hyundai, Mitsubishi, Seat, Volvo și Das Welt Auto. În total, au fost expuse 50 de modele noi, iar 24 au putut fi testate de doritori. „Toți cei care au discutat cu noi despre achiziția unei mașini, între 4 și 6 septembrie, vor beneficia în continuare de discountul valabil în perioada târgului!“, mai spune Camelia Ciciu. Și, la ce mașini au fost expuse, ar fi bine să se grăbească - noile Hyundai Tucson, Mitsubishi L200, Mitsubishi Outlander, Jaguar XE și Seat Ibiza sunt parcă și mai atractive cu reduceri de 500 - 5.000 euro, nu-i așa?

ILINCA VANDICI S-A PLIMBAT CU JAGUAR F-TYPE De la un asemenea eveniment nu putea lipsi nici imaginea Volvo și prietenul Exclusiv Auto Ilinca Vandici. Vedeta a fost o prezență constantă la standul din cadrul SAM 2015; a dat autografe, a făcut fotografii cu fanii, a vorbit despre mașini, ba chiar le-a și testat. Sâmbătă, Ilinca s-a plimbat cu impresionantul Jaguar F-Type, iar duminică, cu noul Seat Ibiza. „La Exclusiv Auto se găsește o mașină pentru fiecare, și pentru cei care preferă SUV-urile impunătoare de la Volvo și Range Rover, și pentru cei cărora le plac coupe-urile puternice de la Jaguar, dar și pentru cei care vor să se strecoare prin trafic și să consume puțin și cărora li se potrivește un Hyundai sau un Seat“, spune Ilinca Vandici. Vizitatorii standului Exclusiv Auto din cadrul SAM 2015 au participat și la o tombolă, norocoșii câștigând un test drive de-un weekend cu una dintre mașinile expuse, cu plinul de combustibil oferit gratis de dealer.