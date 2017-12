O mare gogomănie: obligativitatea cauciucurilor de „iarnă”

Este de mirare că lumea rămâne ca hipnotizată în faţa câte unei gogomănii enorme, fără a reuşi să aibă vreo replică – cum a fost cea lansată de ministrul Boagiu, cea care a identificat marea problemă a circulaţiei pe drumurile publice ca fiind nu proasta întreţinere a acestora ci... indisciplina şoferilor care circulă cu cauciucuri neadecvate!

De aici până la promulgarea celei mai stupide reglementări în domeniu n-a fost decât un pas: legiferarea obligativităţii dotării autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă, iarna, şi de vară, vara.

Nimeni nu s-a gândit atunci, ce efort material inutil implică punerea în practică a acestei reglementări. Ministrul şi-a dat, totuşi, seama şi a amânat cu un an aplicarea măsurii. În locul toamnei trecute ea intră în vigoare în aceasta. Încălţările de vară/iarnă constituie un lux pe care nimeni nu şi-l poate permite, nici chiar ţările mai bogate decât a noastră. Impunerea acestui impozit stupid – o cheltuială de peste 15 milioane pentru fiecare maşină (am în vedere aici doar autoturismele) este tot ce le mai lipsea amărâţilor de şoferi români. Sunt de acord cu faptul că circulaţia – cu echipare neadecvată – în condiţii extreme (de gheaţă sau zăpadă) crează probleme tuturor. În cazul ăsta, reglementarea ar trebui să se adreseze doar celor care se pun în astfel de situaţii. Ar fi trebuit să fie şi mai nuanţată: este vorba despre drumurile naţionale sau interurbane, pentru că în localităţi primăriile au datoria să deszăpezească de urgenţă arterele. Pe urmă: cauciucurile de iarnă utilizate pe carosabil curat implică consum mai mare de combustibil şi un comportament diferit. Nu poţi să schimbi cauciucurile de câteva ori pe zi. Logic – reglementarea ar trebui să interzică expres doar deplasarea autovehiculelor neechipate pe porţiunile de drum care nu pot fi curăţate în timp util! E ce şi cum s-ar da o lege că de la 1 octombrie până la 31 Martie toată lumea trebuie să poarte căciulă şi galoşi! Şi o altă chestiune care a trecut (intenţionat) neobservată: ce rost are înlocuirea tuturor celor 4 cauciucuri când ro/activ au doar cele tractoare?

Dar, cum se întâmplă prea des pe la noi, în spatele acestei măsuri presupuse de interes general, stau interese de grup sau de gaşcă: importatorii de cauciucuri şi service-urile auto sunt marii beneficiari ai acestor măsuri, din multe puncte de vedere nejustificate. Şi – mai ales – formulate într-un mod care dă oricând posibilitatea de „interpretări” şi abuzive!