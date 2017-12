O maşină second hand ar putea costa cât una nouă

\"Prin majorarea taxei auto, achiziţia de vehicule rulate nu va mai fi rentabilă, întrucât preţurile vor ajunge să le echivaleze pe cele ale maşinilor noi produse în România\", a declarat directorul general al portalului auto.ro, Bogdan Axinia. \"Cred că majorarea taxei de poluare este în beneficiul constructorilor locali, Dacia şi Ford, şi tot mai mulţi români vor prefera să cumpere aceste maşini\", a afirmat reprezentantul auto.ro. El a adăugat că, în prezent, preţul mediu de vânzare a unui autoturism second hand este de aproape 7.000 de euro, cu 21% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Înmatriculările de maşini second hand au scăzut în primele zece luni cu 18%, la 146.644 unităţi, potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor. Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a anunţat, miercuri, că taxa auto va fi majorată, de la 1 ianuarie 2011, cu 25 - 50%, pentru a stopa intrarea în România a maşinilor second-hand. Borbely a spus că în ultimul an au fost aduse în România 120.000 de maşini second-hand, din care multe mai vechi de zece ani.