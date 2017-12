O mie de „invitaţi” au petrecut cu „Brâuleţul”

Aproape o mie de persoane au sărbătorit, duminică seară, alături de ansamblul „Brâuleţul”, care a aniversat cinci decenii de la înfiinţare. Sala Casei de Cultură a Sindicatelor (CCS) a fost arhiplină, iar cei care s-au... aventurat să iasă în timpul spectacolului cu greu au mai putut să revină la locurile lor, cele două intrări fiind blocate de zeci de iubitori ai folclorului, care au fost nevoiţi să stea în picioare. Timp de trei ore, publicul din rândurile căruia nu au lipsit copiii şi tinerii a petrecut alături de ansamblul folcloric „Brâuleţul”, sub bagheta lui Costel Cloşcă şi ansamblul de dansuri cu acelaşi nume, coordonat de coregraful Adrian Cîrcu. Au cântat pentru public, printre alţii, Mioara Velicu, Veta Biriş, Valeria Arnăutu, Lavinia Bârsoghe, Tiţa Barbu, Georgeta Nichifor, Geta Mocanu, Marius Brutaru, Elena Plătică şi Ion Maxim.

Evenimentul a fost un prilej de dans şi voioşie, dar şi de aducere aminte, fiind evocaţi cei care au trecut în eternitate şi distinşi cu diplome cei care şi-au dedicat viaţa ansamblului „Brâuleţul”. Au primit plachete de onoare din partea Fundaţiei „Demnitatea Pontică”, cea care a organizat spectacolul aniversar, cu sprijinul CCS, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, maestrul coregraf Mihai Vasile, dirijorul Gheorghe Parnica şi directorul CCS, Gheorghe Ungureanu.

„Sunt onorată şi bucuroasă că am participat la spectacolul aniversar, pentru că am colaborat foarte mult cu „Brâuleţul”. Îi cunosc pe toţi soliştii şi băieţii din orchestră din generaţia mea. Mă leagă o mulţime de amintiri de „Brâuleţul”, cu care am fost de două ori în turneu, în Franţa, mă leagă spectacolele de aici şi publicul din Constanţa, care este minunat, pentru că eu fără public nu aş exista. Sunt mulţumită, fericită şi, ori de câte ori mă vor invita cei de la „Brâuleţul”, voi reveni la Constanţa cu mare drag”, a declarat, la finalul recitalului susţinut pe scena CCS, interpreta de muzică populară Mioara Velicu.