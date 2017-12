O mircistă a cerut ajutorul primarului Mazăre pentru a ajunge la NASA

Sunt elevi care au nevoie de ajutorul celor din jur pentru a-și îndeplini un vis. Greutățile materiale cu care se confruntă părinții lor, dar și cei care îi înconjoară le pun piedici, și astfel pierd șansa să urce noi „trepte”. O astfel de șansă are și Diana Savencu, elevă în clasa a IX-a a Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanţa. Ea a participat, alături de alți colegi de clasa a XI-a din liceu, la ediţia din 2013 a competiției internaționale „Space Settlement Contest” (Concurs de Aşezări Spaţiale), organizată de centrul Ames al NASA şi de Societatea Naţională a Spaţiului din SUA, ce a constat în realizarea unor staţii spaţiale care vor orbita în jurul Lunii. Diana a avut o lucrare premiată cu locul III. „Întâi este programat să mergem în San Francisco, apoi în San Diego și Las Vegas. Conferința de premiere se ține în San Diego. De la mine din liceu au fost 15 grupe participante, dar au fost și de la alte licee din Constanța: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Decebal” sau Liceul Internațional de Informatică. De la Mircea sunt 100 de câștigători, din care aprox. 60 vor pleca, pentru că nu toți au posibilități materiale și mai sunt și elevi de clasa XII care au BAC-ul în acest an”, a spus eleva.

Oricât de mare ar fi dorința de a vizita NASA, Diana are nevoie de resurse financiare pentru a putea ajunge pe pământ american. Și-a calculat costurile pentru masă și cazare și spune că ar avea nevoie în total de 900 de dolari pentru cele zece zile pe care ar trebui să le petreacă acolo. Părinții ei s-au despărțit, iar mama ei se descurcă greu cu cheltuielile. A cerut ajutorul rudelor și cunoștințelor, dar abia a reuşit să strângă jumătate din suma necesară. „Mama spune că până acum, din sponsorizări, am strâns aprox. 400 de dolari, însă nu sunt suficienți”, mărturisește Diana. În ajutorul elevei a venit și bunica sa, Zina Gheorghe, care s-a gândit să ceară sprijinul primarului Radu Mazăre. Bunica Dianei a venit, marți, să primească plicul cu 300 de lei și o floare din partea municipalității. Împreună cu soţul său a împlinit 50 de ani de mariaj. A profitat să-și spună păsul în fața edilului. Primarul a ascultat povestea Dianei, aşa că a invitat-o luni - 6 mai - la Primărie, pentru a o ajuta. „De fiecare dată am ajutat elevii constănțeni care pleacă la NASA”, a spus Mazăre.