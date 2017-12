O mircistă, locul I la Olimpiada de Ştiinţe

De dragul performanţei şcolare, zeci de elevi din întreaga ţară şi-au amânat distracţia din vacanţa de vară, preferând să-şi petreacă timpul liber în sălile de examen. Municipiul Constanţa găzduieşte, în aceste zile, cea de-a şaptea ediţie a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe pentru Juniori, organizată de Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa. La ediţia din acest an s-au înscris 118 elevi, dintre care 113 s-au prezentat la cele două probe (practică şi teoretică) care au avut loc luni şi marţi, în incinta Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa. Ieri, după susţinerea probei teoretice, lucrările candidaţilor au fost corectate, fiind afişate rezultatele parţiale ale competiţiei. Potrivit inspectorului de specialitate din cadrul ISJ, prof. Adriana Popescu, în urma rezultatelor iniţiale (înaintea depunerii contestaţiilor), pe primul loc se află eleva Diana Maria Catană, absolventă a clasei a VIII-a a ciclului gimnazial din cadrul CNMB. „Următoarele două locuri sunt ocupate de Ruxandra Tesloianu, clasa a IX-a a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi, şi Alexandru Zanca, din clasa a VIII-a a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti”, a adăugat prof. Popescu. Rezultatul elevei mirciste nu face decât să confirme performanţele obţinute de elevii CNMB în istoria acestei competiţii: două medalii de argint, două medalii de bronz şi o medalie de aur, câştigate din 2006 şi până în prezent. Faţă de celelalte olimpiade naţionale, Olimpiada de Ştiinţe este mult mai solicitantă pentru participanţi, care susţin două probe (una practică şi una teoretică), ambele verificând cunoştinţele dobândite la trei discipline: biologie, chimie şi fizică. În urma acestei etape, candidaţii clasaţi pe primele 15 locuri vor fi selectaţi pentru a face parte din lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, care are loc în Iran, în decembrie 2012. Cei 15 elevi din lotul lărgit se vor pregăti, la Bucureşti, cu profesori universitari, după care vor susţine alte trei probe de baraj în urma cărora vor fi aleşi şase candidaţi pentru lotul restrâns al României, care vor pleca în Iran. Rezultatele finale ale Olimpiadei vor fi afişate astăzi. Tot astăzi, participanţii la Olimpiadă vizitează mai multe obiective turistice din Constanţa, dar nu numai. Prima oprire are loc la Staţia de epurare - Constanţa Nord, aflată la intrarea în staţiunea Mamaia, cea mai modernă şi mai mare staţie de epurare din ţară, urmând ca, în a doua parte a zilei, elevii să viziteze Cetatea Histria, Mănăstirea „Sfântul Iona Casian” şi, nu în ultimul rând, Cheile Dobrogei.