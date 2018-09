O notă din dosarul lui D. Dragomir arată implicarea SRI în documentarea informaţiilor

O notă de informaţii transmisă DNA din dosarul fostului ofiţer SRI Daniel Dragomir arată că ofiţerii SRI erau implicaţi în "documentarea şi dezvoltarea informaţiilor ce făceau obiectul cauzelor aflate în instrumentarea Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe şi Serviciului Teritorial Ploieşti".

Nota de informaţii a Serviciului Român de Informaţii a fost trimisă la DNA în 2014 după ce Direcţia condusă la acea vreme de Laura Codruţa Kovesi a solicitat informaţii despre activitatea lui Daniel Dragomir în cadrul Serviciului.

“Contextul in care lt. col. (4) Dragomir Daniel a contactat ofiterii SRI care erau implicati in documentarea si dezvoltarea informatiilor ce faceau obiectul cauzelor aflate in instrumentarea Sectiei de combatere a infractiunilor conexe de coruptie si a Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie”,se arată în nota de informaţii, publicată de luju.ro.

În dosarul respectiv, în decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la un an de închisoare cu suspendare pentru fals în înscrisuri, decizia nefiind definitivă,în acelaşi dosar fiind condamnată şi soţia sa, tot la un an de închisoare cu suspendare.