O nouă arestare în ancheta privind interceptările ilegale din Marea Britanie

Fosta asistentă personală a Rebekăi Brooks, fostul redactor-şef al tabloidului “The News of The World”, a fost arestată în cadrul anchetei privind interceptările telefonice. Scotland Yard a anunţat arestarea unei femei de 47 de ani, la domiciliul acesteia din Essex, la vest de Londra. Persoana arestată este suspectată de obstrucţionarea justiţiei. Poliţia nu a dezvăluit identitatea suspectei, dar, potrivit presei, este vorba de Cheryl Carter, fosta asistentă personală a Rebekăi Brooks. Aceasta a fost redactor-şef al publicaţiei “The News of the World” în perioada 2000 - 2003, înainte de a prelua din 2009 conducerea News International, filiala britanică a trustului News Corporation, al lui Rupert Murdoch. A demisionat din funcţia de preşedinte al grupului media în iulie 2010, pe fondul scandalului interceptărilor telefonice. Cheryl Carter este suspectată că a şters mai multe e-mailuri ale angajaţilor grupului News International. Este a 17-a persoană arestată în ancheta privind interceptările telefonice.