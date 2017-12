O nouă arestare în scandalul interceptărilor ilegale

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost arestat în cadrul anchetei poliţiei britanice privind interceptările telefonice de către presă. Bărbatul, a cărui identitate nu a fost încă precizată, era interogat ieri, la o secţie din nordul Londrei. Bărbatul, despre care se crede că a ocupat o funcţie importantă în News International, a fost arestat pentru conspiraţie în vederea interceptării comunicaţiilor şi corupţie. Presa britanică a speculat că ar fi vorba despre Stuart Kuttner, fost manager în cadrul redacţiei publicaţiei “The News of the World”. Este vorba despre a 11-a persoană arestată de la declanşarea scandalului interceptărilor telefonice, în luna ianuarie. Scandalul a dus chiar la închiderea tablodului “The News of the World” şi la audierea lui Rupert Murdoch, a fiului său, James şi a redactorului-şef al publicaţiei, Rebbekah Brooks, în faţa Comisiei de media, sport şi cultură a Parlamentului britanic.

Tot ieri, bărbatul care l-a atacat pe Rupert Murdoch cu spumă de ras în timpul audierilor a fost condamnat la şase săptămâni de închisoare. Protestatarul, identificat drept Jonathan May-Bowles, de 26 de ani, de profesie actor, sub pseudonimul Jonnie Marbles, a pledat vinovat la acuzaţiile formulate împotriva sa şi nu contestă sentinţa.