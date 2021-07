O nouă campanie de conștientizare pentru creşterea calităţii vieţii copiilor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a derulat, azi, cea de-a treia caravană de conștientizare în cadrul Proiectului „Mai implicat! Mai integrat!“

Acțiunea s-a desfășurat la Centrul Cultural „Elena Roizen“ din localitatea Ovidiu, alături de reprezentanți ai unităților administrativ teriotirale din Ovidiu, Lumina și Năvodari, reprezentanți ai Poliției Locale, unităților de învățământ, asistenți sociali dar și reprezentanți ai unor ONG-uri cu care DGASPC Constanța colaborarează de foarte multă vreme și a cuprins o sesiune de informare cu referire la tot ceea ce presupune acest proiect complementar proiectului de dezinstituționalizare și închidere a centrelor de plasament.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de modalitatea de integrare familială a copiilor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului și de modalitatea de participare a copiilor/tinerilor din comunitate la serviciile oferite de centrele de zi și de recuperare, precum şi discuţii libere pe marginea procesului de dezinstituţionalizare a copiilor și tinerilor din centrele de plasament.

Obiectivul general al proiectului „Mai implicat! Mai integrat!“ este creşterea calităţii vieţii pentru 238 copii și tineri instituţionalizăţi şi din comunitate prin oferirea de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltare de abilităţi de viaţă independentă, formare profesională, alte terapii de recuperare) şi crearea de parteneriate în scopul integrării socio-profesionale a acestora. Valoarea totală a proiectului este de 5.681,284.35 lei, din care 4.829,091.70 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene, 738,566.95 lei reprezintă contribuţia din bugetul naţional și 113,625.70 lei reprezintă contribuţia publică proprie.

„Casele de Tip Familial vor fi opt la număr, la nivel de județ. Lumina va avea Case de Tip Familial iar acei copii care vor locui acolo vor beneficia și de serviciile oferite în cadrul Centrului de Zi de Recuperare ce va fi construit tot la Lumina. Mai mult, în cadrul acestui proiect, ne propunem să identificăm copiii din comunitate care nu au avut șansa de a-și continua studiile, să îi includem în grupul țintă și să facem o parte de formare profesională pentru ei. Tot din comunitate, părinții care au copii cu diverse dizabilități vor putea să acceseze serviciile centrelor de zi și de recuperare. Astfel, putem să prevenim instituționalizarea copiilor din familiile cu risc“, a declarat Atena Fătu, managerul proiectului „Mai implicat! Mai integrat“.

Prin intermediul acestui proiect, se dorește creșterea calității vieții pentru 238 de copii și tineri instituționalizați prin oferirea de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltarea abilităților de viață independentă, formare profesională, terapii de recuperare etc.), dar și formarea a 110 asistenți maternali profesioniști. De asemenea, se dorește înființarea sau reactivarea acolo unde există a structurilor comunitare consultative din care fac parte autoritățile locale și reprezentanți ai comunităților locale, oameni de afaceri sau ONG-uri.

Pentru ca întregul proces de dezinstituționalizare să se realizeze cât mai eficient și pentru extinderea serviciilor oferite de DGASPC Constanța este nevoie, așadar, de sprijinul întregii comunități locale. Marcel Hriczko, președintele Băncii Regionale pentru Alimente Constanța și reprezentant al Fundației Romania Project Rescue, filiala Constanța, le-a vorbit celor prezenți despre modul în care organizațiile non-guvernamentale pot veni în sprijinul autorităților locale și, implicit, în sprijinul proiectelor derulate în prezent de DGASPC Constanța pornind de la exemplul propriu. „Noi, ca Bancă Regională pentru Alimente, nu lucrăm direct cu persoane fizice, cu beneficiari, ci cu ONG-uri. Adică, produsele de la noi merg către organizațiile nongruvernamentale care le distribuie în comunități, acolo unde au identificat persoanele/familiile care au nevoie de sprijin. Vrem să ne extindem colaborările cu marii producători agricoli din Dobrogea pentru a ajuta cât mai multe familii. În ceea ce privește activitatea Fundației Project Romania Rescue, în județul Constanța funcționează două case de tip familial, un modul pentru fete – Casa Chara și unul pentru băieți – Casa Benjamin. Este mult de muncă, foarte mult cu și pentru acești copii, dar este și frumos. Rezultatele muncii noastre nu le imediat, ci în timp, atunci când copilul este realizat, are un serviciu bun, are propria lui familie. Este o satisfacție uriașă pentru noi să vedem copii care au fost protejați în casele de tip familial și care au servicii mai bine plătite decât noi. Unii dintre ei au ajuns navigatori, alții asistenți medicali; este fantastic. Am înțeles că fiecare dintre ei este important. Aceasta este maniera noastră de abordare“, a afirmat Marcel Hriczko.

David Turner, președintele Asociației „Charity East“, Constanța, are în grijă nouă copii – Casa „Giulia“. Povestea lui a început în urmă cu 18 ani. „Majoritatea copiilor pe care i-am avut erau nou născuți, abandonați în spital. Am dorit să îi creștem alături de copiii noștri proprii, în familia noastră. Acesta este, de fapt, avanatajul unei case de tip familial: le putem acorda mult mai mult timp, putem să îi ajutăm cu temele, să îi implicăm în toate activitățile casnice. Niciunul dintre copiii noștri nu a abandonat școala. Mulți dintre ei sunt acum adulți. Sunt la casa lor. sunt foarte bine. În urmă cu șase luni am încheiat o colaborare cu Banca Regională pentru Alimente Constanța, ceea ce ne ajută enorm pentru că noi suntem mereu prezenți în comunitate alături de copiii pe care îi avem în grijă și distribuim mereu alimentele familiilor cu posibilități financiare reduse. Astfel de acțiuni au ca rezultat final scăderea riscului de abandon“, a declarat David Turner.