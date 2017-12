O nouă cerere în căsătorie pentru David Hasselhoff

Starul serialelor „Baywatch” şi „Knight Rider”, David Hasselhoff a cerut-o încă o dată în căsătorie, pentru a treia oară, pe iubita lui, marţi, de pe podul din portul oraşului Sydney, una dintre emblemele arhitectonice ale Australiei. Actorul a postat cererea pe contul lui de Twitter, dar David Hasselhoff, în vârstă de 59 de ani, nu a precizat dacă această cerere în căsătorie a fost acceptată de Hayley Roberts, un model galez în vârstă de 31 de ani. „Am încercat încă o dată de pe Sydney Harbour Bridge. Ce credeţi că a răspuns?”, a scris actorul american în mesajul său postat pe Twitter, însoţit şi de o fotografie a cuplului şi de o a doua fotografie, care îl prezintă pe starul american, în genunchi, cerându-şi iubita în căsătorie.

David Hasselhoff a cerut-o deja de două ori în căsătorie pe Hayley Roberts, în Marea Britanie, unde starul participa la o emisiune de televiziune, şi apoi din nou, în Africa de Sud. David Hasselhoff a fost căsătorit de două ori cu Catherine Hickland, între 1984 şi 1989, şi cu Pamela Bach, între anii 1989-2006. Cariera lui David Hasselhoff a început cu un rol în serialul „Young and Restless / Tânăr şi neliniştit”, pe care l-a jucat în perioada 1975 - 1982. În 1990, şi-a lansat primul album muzical, „Looking for Freedom”, urmat de „Crazy for You” în 1991 şi „Miracle of Love” din 1995. David Hasselhoff a revenit în lumea cinematografiei ca actor şi producător al „Baywatch - Echipa de intervenţie”, care l-a făcut celebru în întreaga lume.